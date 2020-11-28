(Özel) Çekici sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Okmeydanı’nda seyir halinde olan bir çekicinin sürücüsü aniden kalp krizi geçirirdi. Fenalaştığını anlayan çekici sürücü durdurmayı başardığı aracından inerken bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olay, Okmeydanı Piyalepaşa Bağlantı Yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre oto kurtarıcı olarak esnaflık yaptığı öğrenilen erkek şahıs, çekici aracıyla cadde üzerinde giderken bir anda fenalık geçirdi. Hava almak için aracından çıkan talihsiz adam bir anda yere yığıldı.

Durumu gören vatandaşlar yere düşen vatandaşın yardımına koşarken durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Talihsiz adamın hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

" Bir anda yolun ortasına düştü "

Talihsiz adamın önce sara krizine girdiğini sandıklarını ancak yanına gittiklerinde kalp krizi geçirdiğini anladıklarını ifade eden Ramazan Soysal, “Çekici araca yol verdi, bir anda adam arabasını kilitledi ve indi. Bir anda yolun ortasına düştü. Biz sara diye düşündük ama bir anda rengi değişti morardı. Sonra karnı şişti, kalp krizi olduğunu hissettik. Sima olarak tanıyorum kendisi yıllardır esnaftır burada zaten” dedi.

