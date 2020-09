(Özel) Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın 10 aydır yatağa bağımlı bir halde yaşıyor

“Geceleri uyuyamıyorum, her şeyi unutuyorum”

Kazanın şokuyla hiçbir şey hatırladığını belirten yaşlı kadın Leyla Çetinkol, “Çekiciden düştüğüm günden kalan hiçbir şeyi hatırlayamıyorum, Düştüğüm gün, gözümü açıp bir şey görmedim, yalnızca sesleri duydum. Ameliyat olduğumu, hastane kaldığımı o güne dair hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Hiç yürüyemiyorum, hiç yemek yiyemiyorum, ağrım çok fazla olduğu için hiç uyuyamıyorum. Bu talihsiz kazayı yaşamadan önce her tarafa gidiyor, her işimi kendim yapabiliyordum. Şuurumda yerindeydi. Kazadan sonra bazı şeyleri unutuyorum. İlaç içiyorum daha sonra ilaç içtim mi ? içmedim mi?, unutuyorum hatırlayamıyorum. En kötüsü yürüyemiyorum. Ağrılarım da olmasa ameliyat da olmayacağım” diye konuştu.

“Yürüyememek çok kötü bir şeymiş, çok çaresizim”

Yatağa bağlı bir şekilde 3’üncü kez ameliyat olacağını belirten yaşlı kadın Çetinkol, “Kazadan sonra ilk ameliyatımda platin taktılar. Platinler beni çok rahatsız etti. Yürüdükçe bir birbirine sürtmesi sonucu çok acılar çektim. Şikayetim sonucu ameliyat yapılarak platinleri çıkardılar. Platinlerden sonra dikişleri alınınca hiç yürüyemedim. Doktorum tekrar ameliyat olmam gerektiğini belirterek, ’Teyze kemik erimen var. Ameliyat olunan bölgede, kemiği beslemek için kan gitmemesinden dolayı yürüyemiyorsun’ dedi. Doktorlarım protez takılması gerektiğini belirtti. Protez takılmadan bu acılar ile imkanı yok yaşayamam. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Torunlarım yardımcı oluyor ama yürüyememek çok kötü bir şeymiş, çok çaresizim” diye konuştu.

Kaza sonrası hayatlarının olumsuz etkilendiğini belirten yaşlı kadının kızı Çiğdem Cingi, “Annem çok talihsiz bir kaza geçirdi ve o kazadan sonra da hayatımız kâbusa döndü. Annemin durumu çok kötü, bu kaza sonrası 2 kez ameliyat oldu. Önümüzdeki hafta 3’üncü kez ameliyat olacak. Davamız hala savcılık safhasını geçemedi. İddianame hazırlanmadı, mahkeme açılmadı. Ailecek çok kötü durumdayız” diye konuştu.