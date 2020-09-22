(Özel) Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın 10 aydır yatağa bağımlı bir halde yaşıyor

Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen olayda, Çiğdem Cingi isimli kadın, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol’la fatura yatırmak için evinden çıkmıştı. Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park eden Cingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından inmişti. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istemişti. Bu sırada arka koltukta oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol, panik yaparak kapıyı açmış ve araç çekiciye yüklenirken yaşlı kadın bir anda yere düşmüştü. Çevredekilerin yardımı üzerine hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak bölgesinde çeşitli kırıklar olduğu tespit edilmişti. Tedavisinin ardından taburcu edilen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol bu süreçte yaklaşık 10 kilonun üzerinde kilo kaybederek, 10 aydır yatağa bağımlı bir halde yaşıyor. Yürümeyen ve ağrıları devam yaşlı kadın 3’üncü kez ameliyat olacağı ve ayağına protez takılacağı belirtildi.

“Geceleri uyuyamıyorum, her şeyi unutuyorum”

Kazanın şokuyla hiçbir şey hatırladığını belirten yaşlı kadın Leyla Çetinkol, “Çekiciden düştüğüm günden kalan hiçbir şeyi hatırlayamıyorum, Düştüğüm gün, gözümü açıp bir şey görmedim, yalnızca sesleri duydum. Ameliyat olduğumu, hastane kaldığımı o güne dair hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Hiç yürüyemiyorum, hiç yemek yiyemiyorum, ağrım çok fazla olduğu için hiç uyuyamıyorum. Bu talihsiz kazayı yaşamadan önce her tarafa gidiyor, her işimi kendim yapabiliyordum. Şuurumda yerindeydi. Kazadan sonra bazı şeyleri unutuyorum. İlaç içiyorum daha sonra ilaç içtim mi ? içmedim mi?, unutuyorum hatırlayamıyorum. En kötüsü yürüyemiyorum. Ağrılarım da olmasa ameliyat da olmayacağım” diye konuştu.

“Yürüyememek çok kötü bir şeymiş, çok çaresizim”

Yatağa bağlı bir şekilde 3’üncü kez ameliyat olacağını belirten yaşlı kadın Çetinkol, “Kazadan sonra ilk ameliyatımda platin taktılar. Platinler beni çok rahatsız etti. Yürüdükçe bir birbirine sürtmesi sonucu çok acılar çektim. Şikayetim sonucu ameliyat yapılarak platinleri çıkardılar. Platinlerden sonra dikişleri alınınca hiç yürüyemedim. Doktorum tekrar ameliyat olmam gerektiğini belirterek, ’Teyze kemik erimen var. Ameliyat olunan bölgede, kemiği beslemek için kan gitmemesinden dolayı yürüyemiyorsun’ dedi. Doktorlarım protez takılması gerektiğini belirtti. Protez takılmadan bu acılar ile imkanı yok yaşayamam. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Torunlarım yardımcı oluyor ama yürüyememek çok kötü bir şeymiş, çok çaresizim” diye konuştu.

Kaza sonrası hayatlarının olumsuz etkilendiğini belirten yaşlı kadının kızı Çiğdem Cingi, “Annem çok talihsiz bir kaza geçirdi ve o kazadan sonra da hayatımız kâbusa döndü. Annemin durumu çok kötü, bu kaza sonrası 2 kez ameliyat oldu. Önümüzdeki hafta 3’üncü kez ameliyat olacak. Davamız hala savcılık safhasını geçemedi. İddianame hazırlanmadı, mahkeme açılmadı. Ailecek çok kötü durumdayız” diye konuştu.