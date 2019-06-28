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(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bursa’da 36 suç kaydı bulunan "Çekirge" lakaplı hırsız ile polis ekipleri arasında evlerin çatılarında kovalamaca yaşandı.

Bursa’da 36 suç kaydı bulunan "Çekirge" lakaplı hırsız ile polis ekipleri arasında evlerin çatılarında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu bir tarlaya doğru koşmaya başlayan zanlıyı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.
Olay, öğle saatlerinde Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir eve hırsız girdiği ve çatıda saklandığı ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Polisi gören hırsız ise, evlerin çatılarından yaklaşık altı sokak değiştirerek, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Mahallenin giriş çıkışları polis ekipleri tarafından tutulurken, hırsız ile polis arasında nefes kesen kovalamaca başladı. Çatıdan çatıya atlayarak kaçan hırsız en son bir evin üzerinden yola atlayarak yakın çevre yolu kenarında bulunan tarlaya doğru koşmaya başladı. Yunus timleri ve Osmangazi Araştırma Bürosu ekipleri de zanlıyı kovalamaya başladı. Hırsız yaklaşık 100 metre gittikten sonra havaya açılan ikaz ateşi üzerine durdu. Zanlı, ekipler tarafından yakalanarak kelepçelendi.
Zanlının, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, uyuşturucu, adam yaralama gibi 36 ayrı suç kaydı olan N.K. olduğu öğrenildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu’na götürüldü.

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

(Özel) "Çekirge" çatıdan çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı
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