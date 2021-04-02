HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Çekmeköy’de korku dolu anlar: Araçlar alev aldı, evin camları patladı

(Özel) Çekmeköy’de korku dolu anlar: Araçlar alev aldı, evin camları patladı

02.04.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de park halindeki taksinin motor kısmında başlayan yangın diğer araca da sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.

1/

Çekmeköy’de park halindeki taksinin motor kısmında başlayan yangın diğer araca da sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Araçlardan yükselen yoğun alev yakın noktada bulunan bir evin camlarının patlamasına neden oldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy Merkez Mahallesi Çelebi Sokak’ta saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Ağaoğlu’na ait 34 TDY 16 plakalı Fiat Linea marka ticari taksinin, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek o esnada park halinde olan ve Eter Baler’e ait olduğu belirlenen 34 Z 0257 plakalı araca sıçradı. Kısa sürede her iki araçta alevlere teslim oldu. Sokak içerisinde yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler alev topuna dönen araçlara müdahale etti.
Öte yandan alevlerin yükseldiği noktaya yakın olan bir evin camları ise fazla ısıya dayanamayarak patladı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan o korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladıKısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan böyle geçti

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Aşı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Kurum açıkladı, ceza yağdı

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70’e ulaştı

Kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.