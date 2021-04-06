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  4. (Özel) Çekmeköy’de park halindeki otomobilin alevlere teslim olduğu anlar kamerada

(Özel) Çekmeköy’de park halindeki otomobilin alevlere teslim olduğu anlar kamerada

06.04.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy’de park halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başlayınca çevredeki, işçiler olaya müdahale etti.

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Çekmeköy’de park halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başlayınca çevredeki, işçiler olaya müdahale etti. İşçiler, alev almaya başlayan araca yangın tüpüyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Duruma tanık olan bir vatandaş çevredeki bir iş yerine girerek işçileri uyardı. İşçiler, alev almaya başlayan otomobile yangın söndürme tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti. Otomobilde başlayan yangın işçilerin müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü. Dumanların yükseldiği otomobilin alev aldığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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