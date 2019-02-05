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(Özel) Cep telefonu hırsızı ile çalışanın boğuşma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 10:21 | Son Güncelleme

Pendik’te bir cep telefonu bayiine giren 4 kişiden biri cep telefonunu çalıp gizlice cebine koydu.

Pendik’te bir cep telefonu bayiine giren 4 kişiden biri cep telefonunu çalıp gizlice cebine koydu. Bu durumu fark eden dükkan çalışanı hırsızı yakaladı. Uzun süre hırsızla boğuşan çalışan, cep telefonunu geri almayı başardı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Pendik’te 16 Ocak’ta meydana geldi. Cep telefonu bayiine gelen 4 kişi, çalışanı bir süre oyaladı. Ardından şahıslardan biri çalışanın arkadaşlarıyla konuşmasından yararlanarak cep telefonlarından birini cebine koydu. Bu sırada dükkan çalışanı hırsızlığı fark edince şahsın yanına gitti. Cebini göstermesini söyleyen çalışan şahsın bu isteğini geri çevirmesi üzerine ısrar etti. Şahıs kaçmaya çalışırken, çalışan çevik bir hareketle şahsı yakaladı. Şüpheli ile çalışan arasında boğuşma yaşandı. Uzun süren boğuşma sonrası çalışan çalınan telefonu şahsın cebinden aldı. Bu sırada şahıs da çalışanın elinden kurtulup hızla kaçmaya başladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 4 kişi dükkana geliyor. Ardından iş yeri çalışanı şahsın telefon aldığını fark ediyor. Cebini açmasını söyleyince şahıs kaçmaya başlıyor. Dükkan çalışan şahısla boğuşmaya başlıyor ve cep telefonunu alıyor.Ardından şahıs beraberindekilerle kaçıyor.

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