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(Özel) Ceren Özdemir ardından paylaşım yapanlara suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir avukat, Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Çağdaş Çelik, Ordu’da bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir’in (20) hakkında sosyal medya hesaplarından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.“Hemen her gün en az bir kadın öldürülüyor”İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun dilekçesinde Abdullah B.

İstanbul’da bir avukat, Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Çağdaş Çelik, Ordu’da bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir’in (20) hakkında sosyal medya hesaplarından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
“Hemen her gün en az bir kadın öldürülüyor”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun dilekçesinde Abdullah B. ve Mehmet Ö. isimli kişilerin Özdemir’in öldürülmesinin ardından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtilerek, “Ne yazık ki hemen her gün en az bir kadının öldürüldüğü, üçüncü sayfa olarak gündemden hızla düştüğü Türkiye’de üzücü bir olaya daha şahitlik etmiş bulunmaktayız. Şüpheliler, vahim olay sonrası sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımla Ceren Özdemir’in hatırasına alenen hakaretlerde bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.
Dilekçede, şüphelilerin ‘Kişinin hatırasına hakaret’ ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarını işlediği, haklarında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması ve cezalandırılmaları talep edildi.

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