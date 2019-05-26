(Özel) Cevizli baklavada ekmek kırıntısı hilesi

Bursa’da kilosu 40 liranın altında satılan cevizli baklavalarda ekmek kırıntısı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları uyardı.

Ramazan ayında evlerin en büyük vazgeçilmezlerinden biri baklava olurken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde uzmanlar hilelere karşı uyardı. Pastane işleten rekortmen börekçi Hasan Acar, vatandaşları baklavada nelere dikkat etmeleri konusunda uyardı. Kilosu 40 TL’nin altında olan cevizli baklavaya ekmek kırıntısı karıştırıldığını ifade eden Acar, 20 TL’lik baklavaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Merdiven altı baklavaya dikkat çekmek için iş yerinde ekmek kırıntılı baklava yapan Acar, görünümü aynı olan baklavanın tadı ve kokusundan ayırt edilebileceğini söyledi.

“20 liraya baklava alırsan kendine zarar ediyorsun”

Merdiven altı baklava tüketilmemesi gerektiğini anlatan Acar, “Şuanda kilosu 20 liraya baklava olmaz. Cevizin kilosu 60-65 lira civarında. Baklava yaparken tereyağı ile şerbet kullanıyoruz. 20 liraya baklava alırsan kendine zarar ediyorsun. Merdiven altı baklavada kaliteli yağ kullanılmıyor. Pastacılık ve baklavacılıkta kullanılan fırından süzülen yağ tekrar kenarda birikerek kullanılıyor” dedi.