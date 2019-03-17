"Özel çevre koruma bölgelerini 2,5 kat artırmak istiyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu anda 55 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgesi bulunduğunu belirterek, "Bu alanları da 2023'e kadar 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmak istiyoruz." dedi. Kurum, Çanakkale'de Çataltepeliler Dernek Lokali'nde düzenlenen "Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, bu ildeki tespitler kapsamında ilk aşamada 971 riskli yapının belirlendiğini aktardı. Lokalin bulunduğu mahallede yaşanan mağduriyetleri gördüklerini belirten Kurum, şöyle konuştu: "Çanakkale Belediyemiz bu alanda kentsel dönüşümün adını değiştirerek 'kentsel yenileme' dedi ve belediye bütçesinden de ciddi paralar harcamışlar. Proje yarışmaları düzenlemişler. Sonuçta baktığınızda elde hiçbir şey yok. Zaten biz açıkçası onların belediyecilik anlayışını bildiğimiz için onların belediyecilik anlayışı da karneleri de sıfırdır. Onların belediyecilik anlayışı çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak tarihe kazınmıştır, milletimizin hafızalarına kazınmıştır. Dolayısıyla bu sözü verilen işlerin yapılmaması bizi gerçekten düşündürüyor ve 2018'de hatta 6 ay önce size evlerinize kavuşma sözü verilmişti ve maalesef bugüne kadar hiçbir şey yapılamadı ve hala deprem riski altındaki evlerinizde yaşıyorsunuz."

Bakan Kurum, yoğunluk artışı yapılan projenin vatandaşı sıkıntıya sokacağını vurguladı. "İşin sonunda 'Ya biz bunu niye yaptık' diyeceğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarını biz istemiyoruz. Yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Kurum, vatandaşların, hak ettiği şekilde yaşamasını istediklerini dile getirdi. - "Dönüşümle ilgili her türlü yanınızdayız, destekçiniziz" Kurum, yapılacak projeyle ilgili bilgiler vererek, şunları anlattı: "Bu projeleri yaparken de 4 milyar lira kira desteği vereceğiz, faiz desteği vereceğiz ve yapıma ilişkin de biz kredi de verebiliyoruz İller Bankası kanalıyla. Bu işlerin hepsini bu alanda yapabiliriz. Siz derseniz ki 'Arkadaş bizim alanımızı rezerve alan, riskli alan ilan et, planımızı yap. Bu söylediğiniz şekilde biz kendimiz yapalım.' Buyurun yapın. 'Biz müteahhit bulamıyoruz, bugün gelmiyor, yapamıyoruz, siz gelin Emlak Konut'la yapın, siz gelin İller Bankası'yla yapın, bize yapım sürecinde destek olun', ona da varız. 'Yok efendim biz yapacağız, sadece kira veriyoruz, kira verin' ona da varız. Yani bu alanda dönüşümle ilgili her türlü yanınızdayız, destekçiniziz. İnşallah 1 Nisan'da başlayıp üç sene içinde de bu konutları bitirmek ve size sağlam konutlarınızı vermek istiyoruz."

Bu işi herkesin rızasını alarak yapmak istediklerini vurgulayan Kurum, rıza alma konusunu önemsediklerini bildirdi. Hem devlet hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak vatandaşın mağdur olmaması, deprem riski altında yaşamaması için birçok düzenleme yaptıklarına değinen Kurum, "Belediyelerimize destek oluyoruz. Ayrıca gidip o sahada kentsel dönüşümün bir kısmını kendi başkanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz eliyle yapıyoruz. O yüzden burada da her türlü desteği veririz. Bu süreçte yapacaklarımızı da inşallah hızlı bir şekilde yapar ve sizin cebinizden hiçbir kuruş almadan evlerinizi size teslim ederiz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Türkiye için manifestolarının açıklandığını belirten Kurum, şunları kaydetti: "Bu manifesto çerçevesinde 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de şehircilik anlamında, kentsel dönüşüm anlamında, şehirlerin altyapısı anlamında birçok projeyi yaptık ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. İstiyoruz ki biz 2023 yılına geldiğimizde tüm şehirlerin düzenli depolama hizmetleri yüzde 100'ü verilsin. Tüm şehirlerin atık su arıtma hizmetleri tam anlamıyla verilsin ve o çevremizi koruyacağımız, doğamızı koruyacağımız, gelecek nesillere aktaracağımız yeşil alanların miktarını artıralım. Bu anlamda da biz bu projeleri gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu Çanakkale ilimizde de çok fazla var. Hem özel çevre koruma bölgelerinin sayısını artırıyoruz. Üç gün önce iki alanı hem Salda Gölü'nü hem de Karaburun Körfezi'ni özel çevre koruma bölgesi ilan ettik ve bu alanları koruyoruz. Bunun dışında Türkiye çapında şu anda korunan 55 bin kilometrekarelik özel çevre koruma bölgemiz var. Bu alanları da 2023'e kadar 2,5 kat artırarak 133 bin kilometrekareye çıkarmak istiyoruz. Bunları çıkarırken de OECD verilerine göre toprak nüfusumuzun yüzde 17'sini korunan olarak, gelecek nesillere aktaracağımız alanlar olarak inşallah bırakacağız. Bu ülkede kentsel dönüşüme uğramamış hiçbir sağlıksız konutumuz kalmayacak ve şehrin de kendine özgü bir anayasası olacak. Bu anlayışla şehirlerimizi yapacağız ve o kopyala yapıştır tek düze yapılaşmalardan kurtarmak suretiyle, milletimizin istemediği hiçbir işin de yapılmasına müsaade etmeyecek şekilde şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü ve 2071'ini hesaplamak suretiyle bu çalışmaları yapıyoruz."