(Özel) Çeyrek asır sonra eski komandolar Bursa’da bir araya geldi

Van Erciş Jandarma Komando Bölüğünde 1991-97 yılları arasında vatanî vazifelerini yapan 100 asker, 25 yıl aradan sonra bir araya geldi. Bir araya gelen askerler hep birlikte komando andını söyledi.

Erçiş Jandarma Komanda Bölüğü, terörün en yoğun dönemlerinde vatana hizmet etti. 91/97 yılları arasında görev yapan subay, astsubay, er ve er başlar Bursa’da Kervansaray Otel’de bir araya geldi. Hasret gideren askerler hep birlikte komando andını söyledi, askerlik hatıralarını paylaştı.

93/95 yılları arasında Erciş Jandarma Bölük Komutanlığı yapan Muharrem Güneş, "Buluşma faaliyetlerimiz devamlı hale geldi. Hiç bir bölük devamlı bir araya gelme ve bunu sürdürme başarısını gösteremez. Belki biz silahlı kuvvetlerde görev alıp yıllar sonra bir araya gelen ve bunu sürdüren tek bir birliğiz. Erciş Jandarma Komando Bölüğü olarak bununla iftihar ediyoruz. Bize komutanlarımız şunu söylerdi; ’Her şey unutulur, ama asker arkadaşı asla unutulmaz’. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Şehitlerin ruhları için Kur’an-ı kerim okundu. Program eski hatıraların anlatılması ve sinevizyon gösterisiyle sona erdi.



