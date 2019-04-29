HABER

(Özel) Çeyrek asır sonra eski komandolar Bursa’da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Van Erciş Jandarma Komando Bölüğünde 1991-97 yılları arasında vatanî vazifelerini yapan 100 asker, 25 yıl aradan sonra bir araya geldi.

(Özel) Çeyrek asır sonra eski komandolar Bursa’da bir araya geldi

Van Erciş Jandarma Komando Bölüğünde 1991-97 yılları arasında vatanî vazifelerini yapan 100 asker, 25 yıl aradan sonra bir araya geldi. Bir araya gelen askerler hep birlikte komando andını söyledi.
Erçiş Jandarma Komanda Bölüğü, terörün en yoğun dönemlerinde vatana hizmet etti. 91/97 yılları arasında görev yapan subay, astsubay, er ve er başlar Bursa’da Kervansaray Otel’de bir araya geldi. Hasret gideren askerler hep birlikte komando andını söyledi, askerlik hatıralarını paylaştı.
93/95 yılları arasında Erciş Jandarma Bölük Komutanlığı yapan Muharrem Güneş, "Buluşma faaliyetlerimiz devamlı hale geldi. Hiç bir bölük devamlı bir araya gelme ve bunu sürdürme başarısını gösteremez. Belki biz silahlı kuvvetlerde görev alıp yıllar sonra bir araya gelen ve bunu sürdüren tek bir birliğiz. Erciş Jandarma Komando Bölüğü olarak bununla iftihar ediyoruz. Bize komutanlarımız şunu söylerdi; ’Her şey unutulur, ama asker arkadaşı asla unutulmaz’. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.
Şehitlerin ruhları için Kur’an-ı kerim okundu. Program eski hatıraların anlatılması ve sinevizyon gösterisiyle sona erdi.

(Özel) Çeyrek asır sonra eski komandolar Bursa’da bir araya geldi

(Özel) Çeyrek asır sonra eski komandolar Bursa’da bir araya geldi

(Özel) Çeyrek asır sonra eski komandolar Bursa’da bir araya geldi

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Soykırım kurbanı kız çocuğun saçı, 78 yıllık bez bebekteSoykırım kurbanı kız çocuğun saçı, 78 yıllık bez bebekte
Cep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlarCep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil? Okullar tatil olacak mı?

1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil?

Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.