(Özel) Cezaevi değil kafe

Zonguldak’ta bir işletmeci kafesini cezaevi gibi tasarlayarak ilginç bir görüntüye imza attı. İçeriye giren müşteriler kafe ortamı yerine cezaevi ortamı yaşıyor.

Kent merkezindeki Üniversite Caddesi’nde özellikle üniversite öğrencilerinin ilgisini çeken ilginç bir kafe konsepti projesi hayata geçirildi. Bir süre önce kafe açmak isteyen girişimci kardeşler, cadde üzerinde fazla sayıda kafe olduğunu fark edince önce bir anket yayınladı. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılar, sıradan bir mekandan ziyade, cazibe merkezi olabilecek özellikle bir iş yeri talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen kardeşler, bir apartmanın bodrum katında ismini Codes Kafe koydukları projelerini hayata geçirdi.

Kafeye değil cezaevine giriyorlar

Kafenin bir bölümüne demir parmaklıklar yerleştiren iş yeri sahipleri, nezarethane ortamını yaşamak isteyen müşterilerine özel anlar yaşatıyor. Kafeye gelen müşteriler, sipariş verdikleri kahve ile demir parmaklıkların ardına geçerek cezaevi ortamı yaşıyor. Demir parmaklıklar ardında elleri zincirlenen ayakları da prangalanan müşteriler, duvarda asılı kıyafetler ile sabıka fotoğrafı pozu veriyor. Ankesörlü telefon ile kurgu gereği yakınları ile görüşüyor.