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  4. (Özel) Cezaevindeki iki oğlundan biri yanarak ölen kadın yardım istedi

(Özel) Cezaevindeki iki oğlundan biri yanarak ölen kadın yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bir çocuğunu Şanlıurfa’da cezaevinde çıkan isyan sonrası yangınında kaybeden kadın, maddi imkansızlıklar nedeniyle Gaziantep Cezaevinde uyuşturucudan dolayı yatan diğer oğlunun yanına da gidemediğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi.Merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde şeker hastası eşi ile birlikte kiralık bir evde yaşayan 62 yaşındaki Avaş Aslantay’ın Mehmet Aslantay ismindeki oğlu, 2012 yılında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde adli suçluların kaldığı koğuşta çıkan yangında hayatını kaybeden 13 kişi arasında bulunuyordu.

Bir çocuğunu Şanlıurfa’da cezaevinde çıkan isyan sonrası yangınında kaybeden kadın, maddi imkansızlıklar nedeniyle Gaziantep Cezaevinde uyuşturucudan dolayı yatan diğer oğlunun yanına da gidemediğini iddia ederek yetkililerden yardım istedi.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde şeker hastası eşi ile birlikte kiralık bir evde yaşayan 62 yaşındaki Avaş Aslantay’ın Mehmet Aslantay ismindeki oğlu, 2012 yılında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde adli suçluların kaldığı koğuşta çıkan yangında hayatını kaybeden 13 kişi arasında bulunuyordu. Diğer oğlu da Gaziantep Cezaevinde yatan kadın, şeker hastası olan kocasıyla birlikte zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Uyuşturucudan dolayı 12 yıl hapis cezası alan 24 yaşındaki oğlu Abdulkadir Aslantay’ın, 4 yıldır Gaziantep Cezaevinde yattığını söyleyen kadın, maddi imkansızlıklardan dolayı çoğu zaman oğlunu görmeye gidemediğini iddia etti.
“Cezaevinde yatan oğlum arkadaş kurbanı oldu”
Cazaevinde yatan oğlunun Şanlıurfa’ya nakil edilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek isteyen Avaş Aslantay, “4 yıldır Gaziantep Cezaevinde yatan oğlumu maddi imkansızlıktan dolayı göremiyorum. Yol parası bulamadığım için oğlumun ziyaretine gidemiyorum. Yollarda otostop çekerek gidip gelebiliyorum. Milletvekillerine, belediye başkanlarına gittim, oğlumun Şanlıurfa’ya nakil edilmesi için ama kimse yardımcı olamıyor. 34 yaşındaki Mehmet oğlum Şanlıurfa’da cezaevinde yandı. Belediye 3 ayda bir yardım için bana bir paket gıda veriyor. Oğlum yarın açık görüşmesi var, parasızlıktan gidemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum oğlumun Şanlıurfa’ya getirilmesi için. Eşim hasta, bir şey yapamıyor. Çocuklarım arkadaş kurbanı oldu. Geceleyin kalkıyorum, kalbim daralıyor. Allah’a dua ediyorum, inşallah bir gün çocuğum bu kapıdan içeri girer” diye konuştu.

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