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(Özel) Cezaevine bu kez kelepçeyle değil kostümle girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Van’da çeşitli suçlardan ceza alan ve denetimli serbestlikten yaralanan yükümlüler, daha önce kelepçeyle girdikleri cezaevine bu kez kostümle girerek tiyatro oyunu sahneledi.Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 10 yükümlü tiyatro sanatıyla tanıştı.

(Özel) Cezaevine bu kez kelepçeyle değil kostümle girdiler

Van’da çeşitli suçlardan ceza alan ve denetimli serbestlikten yaralanan yükümlüler, daha önce kelepçeyle girdikleri cezaevine bu kez kostümle girerek tiyatro oyunu sahneledi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 10 yükümlü tiyatro sanatıyla tanıştı. İki ay boyunca uzman tiyatro sanatçılarından eğitim alan yükümlüler, daha sonra provalarına başladı. Eğitimlerinin ardından ilk oyunlarını Van Devlet Tiyatrosunda oynayan yükümlüler, sonrasında ise cezaevindeki hükümlüler için düzenlenen tiyatro etkinliklerinde rol aldı. Yükümlülerin Van M ve Van T Tipi Kapalı Cezaevinde iki oturum halinde yaklaşık 300 tutuklu, hükümlü ve kurum personeli için sergilediği oyun büyük beğeni topladı. Yükümlüler, aldıkları tiyatro eğitimiyle daha önce kelepçeyle girdikleri ceza infaz kurumlarına, şimdi ise profesyonel oyuncu olarak girmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Cezaevine bir tiyatrocu olarak geri geldim”
İHA muhabirine konuşan yükümlülerden Alpertunga Yorguntürk, 3 yıl önce girdiği cezaevine şu an sahne kostümleri ve tiyatrocu arkadaşlarıyla girdiğini belirtti. Bu durumun kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade eden Yorguntürk, “Geri kalan cezamı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden geçiriyorum. 3 yıla yakın bir sürede M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldım. Denetimli serbestliğe tabi olarak serbest bırakıldım. Daha sonra tiyatro kursuna yazıldım. Tiyatro kursunda aldığım dersler sonunda ise devlet tiyatrosunda ilk gösterimizi yaptık. Daha önce 3 yıl hükümlü kaldığım Van M Tipi Kapalı Cezaevine bir tiyatrocu olarak geri geldim. Buraya ilk olarak polisler tarafından eli kelepçeli bir şekilde getirilmiştim. Şu an ise sahne kostümlerimle ve tiyatrocu arkadaşlarımla birlikte geldim. Bu durum ise benim için anlatılmaz derecede güzel bir duygu oldu” dedi.
Oktay Kılıççeken isimli bir diğer yükümlü ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün bir programı kapsamında tiyatro kursuna katıldıklarını söyledi. Kılıççeken, diğer yükümlülerin de tiyatro kurslarına yazılarak bu sanatta yer almalarını tavsiye etti.
Hükümlüleri güldürmek amacıyla tiyatro etkinliğine katıldığını dile getiren Zübeyir Puli isimli yükümlü de böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Öte yandan yükümlüler, başarılı eğitimin ardından Van Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden ‘tiyatro oyunculuğu’ sertifikası aldı.

(Özel) Cezaevine bu kez kelepçeyle değil kostümle girdiler

(Özel) Cezaevine bu kez kelepçeyle değil kostümle girdiler

(Özel) Cezaevine bu kez kelepçeyle değil kostümle girdiler

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