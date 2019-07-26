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(Özel) Cezayirli şahsın 15 bıçak darbesiyle öldürülmesi kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Fatih’te çıkan bıçaklı kavgada Cezayir uyruklu bir kişi aldığı 15 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi Soğan Ağa Cami Sokakta meydana geldi.

Fatih’te çıkan bıçaklı kavgada Cezayir uyruklu bir kişi aldığı 15 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi Soğan Ağa Cami Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar ile yine Cezayir uyruklu kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine ellerindeki bıçaklarla saldırmaya başladı. Kimliği belirlenemeyen katil zanlısı, 32 yaşındaki Aouchar’ı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi ile yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aouchar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Dehşet anları kamerada
Kameralara yansıyan görüntülerde iki şahsın birden kavga ettikleri görülüyor. Uzun süre kavga eden iki kişiden birinin yalpalanarak yere düştüğü görülüyor. Bu sırada diğer şahsın yere düşen kişiyi defalarca bıçakladığı görülüyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Cezayir uyruklu şahıs güç kaybederek yere düşerken saldırgan ise koşarak kayıplara karışıyor.

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