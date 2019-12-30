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  4. (Özel) Çiftlik Anaokulu büyük ilgi görüyor

(Özel) Çiftlik Anaokulu büyük ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Van’da Montessori Vakfı Eğitim Kurumları tarafından açılan Çiftlik Anaokulunun öğrencileri hayvanlarla iç içe eğitim alıyor.İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde eğitim veren Montessori Anaokulu, oluşturduğu çiftlik bahçesiyle çocukların hayvanlarla iç içe eğitim almalarına olanak sağlıyor.

Van’da Montessori Vakfı Eğitim Kurumları tarafından açılan Çiftlik Anaokulunun öğrencileri hayvanlarla iç içe eğitim alıyor.
İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde eğitim veren Montessori Anaokulu, oluşturduğu çiftlik bahçesiyle çocukların hayvanlarla iç içe eğitim almalarına olanak sağlıyor. 0-6 yaş arası çocuklara eğitim veren Montessori Anaokulu, bahçesinde bulundurduğu evcil hayvanlarla bir yandan çocukların doğal bir ortamda hayata alışmalarını sağlarken bir yandan da çocuklarda merhamet duygusunun oluşmasına vesile oluyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Montessori Anaokulu Müdürü Veysel Özaraz, amaçlarının geleneksel anaokulu anlayışı ile çiftlik anaokulu anlayışını birleştirmek olduğunu ifade ederek, “Van’da veya Türkiye’de herhangi bir okula gittiğiniz zaman bu beton yığınını her yerde bulabilirsiniz. Bizim asıl amacımız, çocuklarımızın mevcut hayvanlarla iletişim kurmalarını sağlayarak, onların gelişimine çok farklı katkı sunmaktır” dedi.
Çiftlik Anaokulunda çocukların doğrudan, teknik veya pratik yaparak öğrenme fırsatı bulduğuna dikkat çeken Özaraz, “Doğrudan öğrenme yöntemiyle çocuklarımızın okulumuzdaki 16 çeşit evcil hayvanla iletişimini sağlayarak, birebir öğrenmelerini sağlıyoruz. Teknik öğrenme yöntemiyle suyu nasıl tedarik edildiğini ya da yeryüzündeki ekilen bir fasulyenin ya da bir buğdayın nasıl yetiştirildiğini burada öğretmeye çalışıyoruz. Pratik yaprak öğrenme yöntemiyle de bir buğdayın ya da bir çiçeğin nasıl ekildiğini, bir fidanın nasıl dikildiğini burada deneyimleyerek çocuklarımıza öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan araştırmalarda çocukların dışarıda vakit geçirmelerinin öğrendiklerini daha iyi hatırlayabilmelerini sağladığını belirten Özaraz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özellikle hayvan bilincini çocuklara yüklediğimiz taktirde çok daha farklı bir geri dönüş alabiliyoruz. Bunun çocukların gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını görüyoruz. Çiftlik anaokullarında çocuklarımız, burada geçirdikleri kaliteli zaman ile okul anlayışını daha iyi benimsiyorlar. Bizim burada asıl amacımız Türkiye’ye örnek teşkil etmek ve Türkiye’de bir ilki oluşturmaktır. Çiftlik Anaokulu ile de Türkiye’de bir ilki oluşturduğumuzu düşünüyoruz.”
Montessori Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Burcu Gencer ise, açık alan kullanımının sadece parklarla sınırlı olmadığını dile getirerek, “Açık alan kullanımı aynı zamanda çocukların hayvanlarla iç içe olma, birlikte vakit geçirme, yardımlaşma ve ilerleyen süreçlerde merhametli bireyler olabilmelerine imkan tanımaktır. Atın üzerine binen bir çocuğun; atı yönettiği zaman kendisine katmış olduğu güven duygusu ya da atı yöneten bir çocuğun özgüven duygusunun yanında kan dolaşımın hızlanması çocuk üzerinde olumlu etkilere sebep olmaktadır. Bunun yanında burada yumurtlayan bir tavuğun yumurtasını mutfakta kullanarak hem çocukların daha doğal bir ortamda beslenmelerine imkan tanıyor hem de çocukların dışarıda hayvanlarla bir arada vakit geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Bu yüzden çocuklar gayet mutlu. Onlar mutlu oldukları zaman bizde mutlu oluyoruz” diye konuştu.
Çocuklar ise hayvanlarla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

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