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  4. (Özel) Çılgın Sedat’ın evinden çıkan yangının kesin nedeni ortaya çıktı

(Özel) Çılgın Sedat’ın evinden çıkan yangının kesin nedeni ortaya çıktı

03.03.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde 23 Şubat günü Çılgın Sedat ismiyle tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu’nun evinde çıkan yangının itfaiye raporu tamamlandı.

Beylikdüzü’nde 23 Şubat günü Çılgın Sedat ismiyle tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu’nun evinde çıkan yangının itfaiye raporu tamamlandı. Yangının kesin çıkış nedeninin sauna kısmında elektrik tesisatına bağlı olduğu kaydedilirken yangın ilk çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay 23 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelmişti. Çılgın Sedat ismiyle bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu’nun oturduğu villada çıkan yangın eşi ve çocukları kendini son anda dışarı atmış villa ise kullanılamaz hale gelmişti. Çıkan yangının itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, yangının villanın alt katında bulunan sauna jakuzi kısmında başladığı belirtilerek, “Pencereye yakın kısımda bulunan tamamı ahşap olan depo olarak kullanılan sauna odasının üst kısmında meydana geldiği görüldü. Bu bilgiler ve bulgular doğrultusunda sauna odasının ahşap tavanının çok yakın noktasında bulunan aydınlatma lamba tesisatının iletken kablolarındaki elektrik enerjisinin herhangi bir nedenle ısı enerjisine dönüşmesiyle yanma meydana gelerek sauna ahşap tavanının tutuştuğu ve gelişerek çevresine sirayet ettiği kanaatine varıldı” ifadeleri kullanıldı.
Yangın sonrasında çevresinde birçok kişinin kendisini arayarak destek olduğunu ifade eden Sedat Kapurtu, “Sevdiğimiz bir sürü insanlar yaramıza merhem olmaya çalışıyorlar. Zaten eğer çevrede dostlar arkadaşların varsa ayakta kalabilirsin. 550 - 600 bin liralık bir zarar görülüyor söylenen o. Bu arada yangın tespiti yapılmış. Saunanın üstünden elektrik kontağından aldığı yangın. Kül oldu neticesinde ama hamdolsun bizim en büyük servetimiz ailemiz. Allah kimsenin evine ateş düşürmesin. Biz yine çok zenginiz ailemiz yanımızda. Herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Yangının ilk anları güvenlik kamerasında
Villada çıkan yangının ilk anları ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ilk etapta villanın pencerelerinden dumanların çıkması, vatandaşların koşuşturmaları ve Sedat Kapurtu’nun eşi Özlem Kapurtu’nun göz yaşı dökerek yaşadığı üzüntü anı yer aldı.

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