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(Özel) Çocuğa dayak görüntülerine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

20.11.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de beyin ameliyatı geçiren çocuğa dayak atılan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Talatpaşa’da bir iş yerinde yaşanmıştı.

Kağıthane’de beyin ameliyatı geçiren çocuğa dayak atılan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Talatpaşa’da bir iş yerinde yaşanmıştı. İddialara göre 8 yaşındayken 2’nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren Enes Y. (15) çalıştığı yerde şiddet ve işkenceye maruz kalmıştı. Çırak olarak görev yaptığı yerde Yücel B.’nin (30) uyguladığı şiddet nedeniyle Enes Y.’nin elinde ve kollarında kesik ile yanık izleri meydana gelmişti. Kameraya yansıyan şiddet anlarının ortaya çıkması ile beraber, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmiş ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Samet K.’nin olayın yaşandığı işyerinin sahibi olduğu, şüpheli Yücel B.’nin aynı işyerinde kaplama ustası, mağdur Enes Y.’nin ise çırak olarak çalıştığı anlatıldı. İddianamede, müracaat tarihinden yaklaşık 3 hafta önce geçerli hiçbir neden yokken şüpheli Yücel B.’nin mağdura defalarca tokat attığı, şüpheli Bayram Samet K.’nin ise darp edilme anlarını görüntüye aldığı, her ne kadar kamera kayıtlarında şüpheli Bayram Samet K.’nin darp etme görüntüsü yok ise de, ‘evet Yücel abi devam et böyle’ diyerek şüpheli Yücel B.’nin mağduru darp etme kararlılığını kuvvetlendirdiği kaydedilmişti.

Şüphelilerin darp ederken kahkaha attığı anlatılmıştı
Mağdurun kamera görüntülerinde darp eylemine karşılık vermediğinin anlatıldığı iddianamede, tamamen kendisini korumacı bir tavırda olduğu, bu suretle kendisine yönelik darp eylemi açısından beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olduğu, şüphelilerin darp ederken kahkaha attıkları, bu nedenle eylemi canavarca hisle gerçekleştirdikleri belirtilmişti. Mağdurun iddianamede yer alan ifadesinde, olaylardan 6 ay önce şüpheli Yücel B.’nin işaret parmağını tahta kesme makinesi ile kestiğini anlattığı ifade edilmişti. İddianamede, şüpheli Yücel B.’nin bu olay nedeniyle de ayrıca ‘silahla yaralama’ suçundan ayrıca cezalandırılması gerektiği belirtilmişti.

Şüphelilerin tutuklanması talep edilmişti
Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurda darp cebir izine rastlanmadığının belirtildiği iddianamede, kamera kayıtlarında eylemlerin sabit olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Yücel B.’nin ‘beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı canavarca hisle basit yaralama’ ve ‘beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı canavarca hisle silahla yaralama’ suçlarından 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti. Şüpheli Bayram Samet K.’nin ‘beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı canavarca hisle basit yaralama’ suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianamede, şüphelilerin tutuklanmaları talep edilmişti.
Savcılıkça hazırlanan iddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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