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(ÖZEL) ÇOCUĞU EZMEMEK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA TAKLA ATTI

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

Pendik'te bir anda yola fırlayan çocuğa çarpmamak için taki sürücüsü direksiyonu kaldırıma kırdı.

Pendik'te bir anda yola fırlayan çocuğa çarpmamak için taki sürücüsü direksiyonu kaldırıma kırdı. Çocuk kazayı yara almadan atlatırken taksi takla attı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Haber Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA Pendik'te Ahmet Kaan yönetimindeki taksi Mevlana Caddesi üzerinde ilerlerken bir anda araçların arasından bir çocuk caddeye fırladı. Taksi şoförü çocuğa çarpmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi takla attı. Çocuk kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük çapta hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. ARAÇ DEVRİLDİ AMA BİR CAN KURTARDIK Taksi şoförü Kaan, Durağa giderken araçların arasından çocuk çıkınca mecburen aracı kırdım. Araç devrildi ama sonuçta bir can kurtardık orada dedi. O an aracı düşünmedim diyen Kaan, Tabi maddi hasarımız da oldu. Onu da yaptırdık çok şükür.15 bin lira hasarımız oldu. Arabamızı da yaptırdık çıkarttık. Sonuçta bir can kurtardık önemli olan o zaten diye konuştu. Taksi şoförünün ağabeyi Mehmet Kaan ise, Kardeşim aradığında hemen olay yerine geldik. Kamera görüntülerini izlediğimde kardeşimle gurur duydum. Her iki tarafa da çok çok geçmiş olsun dedi. Görüntü Dökümü ----------------------- GÜVENLİK KAMERASI - Çocuğun yola çıkması -Taksinin yola girmesi -Direksiyonu kırması -Çocuğun kaldırıma geri koşması -Taksinin takla atması -Kazayı görenlerin yardıma gelmesi AKTÜEL -Taksi şoförüyle röp -Taksi şoförünün abisiyle röp -Takla atan taksi -Genel ve detay

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