(Özel) Çocuğun otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

Sultanbeyli’de aniden yola fırlayan bir çocuk, otomobilin altında kalmaktan sonra anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün dikkati olası bir facianın önüne geçerken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Selim Caddesi gölet mevkiinde bir ara sokakta meydana geldi. Binadan çıkıp yolun karşısına geçen bir kadını takip eden 3 çocuktan biri, o esnada yolda seyir halinde olan otomobili fark etmeden yola fırladı. Otomobil sürücüsü, aniden yola fırlayan çocuğu son anda fark ederek ani fren yaptı. Çocuk otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çocuğu fark eden otomobil sürücüsünün dikkati olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının arkasından gelen çocuklardan biri aniden yola fırlıyor. O esnada yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü küçük çocuğu fark ederek ani fren yaparken, çocuk otomobilin altına kalmaktan sona anda kurtuluyor.

