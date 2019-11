Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik sosyal destek programları uygulayan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'sinde müzik ve dans derslerine birlikte katılan down sendromlu, otizmli çocuklar, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerine yaşatılanlara karşı "Aksaray'a sessiz kalma" diye haykırdı.

Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Nisan 2015'te hizmete açıldı. Farklı engel gruplarına ve engelli bireylerin ailelerine yönelik farklı içeriklerde destek programları uygulayan, izci kampından gezilere gündelik hayata dair çalışmaların gerçekleştirildiği Engelsiz Kafe'nin dans ve müzik dersine, down sendromlu ve otizmli çocuklar birlikte katılıyor. Derslerde oldukça eğlenen özel çocuklar, haftayı down sendromlu arkadaşları Mustafa Talha Uranlı'nın önerisiyle farklı bir şekilde kapattı. Talha ve arkadaşları, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerinin yaşadıklarına karşı 'Aksaray'a sessiz kalma' diyerek, seslerini yükseltti.

Açıldığı günden bu yana farklı engel gruplarına yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından kuruldu. Çam ağaçlarıyla kaplı bu alan sadece özel bireylerin kullanımı değil, onların gündelik yaşam içinde var olmalarını, birlikte bir şeyleri başardıklarını hissetmelerini sağlamak için herkese kapılarını açtı. Aynı zamanda Antalya'nın ilk glutensiz mutfağının da bulunduğu Engelsiz Kafe, mavi bayraklı plaja da sahip.

FOTOĞRAFLI