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(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 08:37 | Son Güncelleme

Bursa’da mahalle sakinleri, ihtiyaç fazlası kullanılabilecek çocuk eşyalarını caddede bulunan demirlere astı.

Bursa’da mahalle sakinleri, ihtiyaç fazlası kullanılabilecek çocuk eşyalarını caddede bulunan demirlere astı. İhtiyacı olan aileler ücret ödemeden bu eşyaları seçip evine götürüyor.
Mudanya’nın Siteler Mahallesi sakinleri, "helal olsun" dedirten örnek bir uygulamaya imza atıyor. Mahallede yaşayan örnek vatandaşlar, mahallenin en işlek caddesine az kullanılmış veya yeni çocuk eşyaları ile ekmekleri asarak, ihtiyaç sahiplerinin kimseye sormadan bunları almasını sağlıyor. Mahalle sakinleri, kafe işletmecisi Çağrı Sadi Duran’a kıyafetleri emanet ediyor. O da bu kıyafetlerin kullanılabilir olanlarını ayırarak mahallenin en işlek caddesinde bulunan demir parmaklıklara asıyor. Bu çocuk eşyalarını ihtiyacı olan aileler kimseye bir şey sormadan alarak evine götürüyor. Bu uygulama sayesinde alanla veren bir birini görmeyerek yüzlerce yıllık gelenek yaşatılıyor. Bu uygulama herkesin büyük takdirini topluyor.
Mahallelerindeki bu güzel uygulamayı herkesin takdir ettiğini ifade eden Çağrı Sadi Duran, "Mahallemiz 20 yıllık bir yerleşim yeri. 10 yıldır nüfus artışı yaşandı. Mahallemizde yaşayan, durumu iyi olan vatandaşlarımız bize askıda ekmek uygulaması başlatmamız için teklifte bulundu. Biz de bu uygulamayı başlattık. Sonra askıda kıyafeti de ekledik. Aileler az kullandığı ve sıfır aldığı kıyafetleri bize getiriyorlar, biz de bu kıyafetlerin kullanılabilir olanlarını seçerek mahallemizde bulunan caddedeki demir parmaklıklara asıyoruz. İhtiyacı olan aileler kimseye bir şey sormadan buradaki eşyaları alarak evine götürüyor. Bu sistem sayesinde alanla veren bir birini görmüyor. Bu uygulama çok takdir topluyor" dedi.

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor

(Özel) Çocuklar caddeye asılan elbiseleri para ödemeden alabiliyor
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