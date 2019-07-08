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Özel çocuklar, diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Tarıma Engel Yok' projesi kapsamında özel öğrenciler, bahar aylarında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımıyla, dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin hasadını gerçekleştirdi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Tarıma Engel Yok' projesi kapsamında özel öğrenciler, bahar aylarında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımıyla, dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin hasadını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Tarıma Engel Yok' projesi kapsamında özel öğrenciler, bahar aylarında Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın da katılımıyla, diktikleri sebzelerin hasadını yaptı. Konya merkezdeki ve Ereğli’deki 11 okuldan projeye katılan 350 özel öğrenci, Büyükşehir Belediyesi'nin Yaylapınar Fidanlığı'ndaki kendilerine ayrılan alanda bahar aylarında dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin bakımını yapmaya devam ediyor. Bütün aşamaları uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde öğrenen öğrenciler, sebzeleri dalından toplamanın sevincini yaşadı. Ürünlerin hasadını yaparken çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, toprağın ve bitkinin tedavi ve rehabilite edici etkisinin yanında el becerisi de kazandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen proje, engellilerin toplumda kabul edilebilirliğinin artırılması, insanların çevrelerine ve olaylara engellilerin gözüyle bakabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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