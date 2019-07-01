HABER

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim alan çocukları ve gençleri ilk kez denizle buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim alan çocukları ve gençleri ilk kez denizle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve ailelerin de katıldığı etkinlikte, aralarında down sendromlu ve otizimlilerin de olduğu 17 özel çocuk ve genç suyla buluşup, gün boyu Kumkuyu sahilinin ve güneşin tadını çıkardı.
Aralarında daha önce hiç denize girmeyen çocukların da yer aldığı etkinlikte, denizde birbirleri ile şakalaşarak oyunlar oynayan özel bireylerin, mutlulukları yüzlerine yansıdı. Daha önce hiç denize giremeyen çocuklar da etkinlik sayesinde birbirlerinden cesaret alıp, su korkusunu yendi ve hayatlarında ilk kez denize girmenin heyecanını yaşadı. Oğlu Mustafa Yanar’ı sık sık denize getirdiğini ancak korktuğu için suya girmeye ikna edemediğini, yapılan etkinlikle arkadaşlarından cesaret alarak su korkusunu yendiğini söyleyen anne Zöhre Yanar, “Oğlum burada çok mutlu. O mutlu olduğu için ben de mutluyum. Oğlumu denize getiriyordum ama sudan çok korktuğu için denize girmiyordu. Bugün arkadaşları ile birlikte ilk kez denize girdi” dedi.
Hilal Yılmaz’ın annesi Mukaddes Yılmaz ise kızının arkadaşları ile bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu ve tüm gün denizden hiç çıkmadığını ifade ederek, “Bu etkinlikte bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyoruz. Çocuklarımız denize girmekten çok keyif alıyorlar. Kızım bugün hiç denizden çıkmadı. Çocuğum mutlu olduğu için ben de mutlu oluyorum. Bu etkinliği düzenlediği için Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
ZİÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müyesser Sancak da etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Bu etkinliklerin belirli periyotlarda gerçekleşmesini isteriz. Çünkü çocuklarımızın böyle etkinliklere ihtiyaçları var. Çocukların çoğu denize ilk defa giriyorlar ve çok mutlu oldular" şeklinde konuştu.
Daha önce hiç denize girmediklerini ve ilk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını söyleyen İrem Aleyna Bulut ve Mustafa Yanar, kendilerini bu kadar eğlendiren bir etkinlik düzenlediği için Başkan Seçer’e teşekkür etti.

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu

Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de şüpheli ölümler! Soruşturma başlatıldı

108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor

108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor

Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika! İstanbul Maltepe'deki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.