Özel çocuklar polis yeleği giydi, polis sireni çaldı

Adana polisi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla özel merkezde eğitim alan otizmli çocuklarla buluştu. Polis yeleği giydirilen ve polis şapkası takılan çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi, polislerle gönüllerince eğlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören otizmli çocuklarla buluştu. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü ve Polis Haftası dolayısıyla kentte faaliyet gösteren Özel Eğitim Kursları ve Rehabilitasyon Merkezleri’ni ziyaret eden toplum destekli polisler, özel çocukların yoğun sevgisiyle karşılandı. Polisler özel çocuklara polis yeleği ve şapkası taktı.

Polislere el işi kağıtlarıyla yaptıkları çiçekleri hediye eden otizmli çocuklar, ekip araçlarına binerek polis sireni çaldı. Polis araçlarından anons da yapan çocuklar, oyun havası müzikleri başlayınca doyasıya oynadı. Polisler ve öğretmenleriyle okul bahçesinde buluşan çocuklar, halay da çekti.

Etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşan Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Filiz Ayar İkbal, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla toplum destekli polislerin farkındalık oluşturmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. İkbal, “Öğrencilerimizin yüzünde bir gülümsemeye vesile oldular. Bu bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin toplumsal uyum derslerine bir katkı niteliğinde oldu. Çocuklarımız oyun oynadı, polislere hediyeler verdi. Güzel bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.