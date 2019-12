Özel çocuklar yararına ‘Umut’ konseri

Kayseri’de, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen ve korosunda engelli çocuklarında yer aldığı konser büyük ilgi gördü.

KİGDER tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına ’Umut’ konseri düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde verilen konserin korosunda, çeşitli engeli bulunan çocuklarda yer aldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser, izleyenlerden tam not aldı.

Konser hakkında bilgiler veren KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak kadınları güçlendirmek bizim misyonumuz. Kadınların en önemli sorunlarından bir tanesi, çocuklarının bakımı, evdeki yaşlıların bakımı. Dolayısıyla zihinsel engelli, otistik ve down sendromlu çocuklara bakan bu okulları desteklemek, bizim gibi misyonu olan derneklerin görev alanı içerisindedir. Hem sosyal sorumluluklarımız bağlamında hem de misyonumuz gereği bugün bu etkinliği düzenledik. Çocukların kaynaştırılması da çok önemli. Bu çocukları kenara itip, evde saklayıp bir şey yapmamak değil de, birlikte bir şey yapabilmek çok önemli. Biz bugün onlarla birlikte sahne alacağız, birlikte oynayacağız, birlikte söyleyeceğiz. İsteyince bir şeylerin yapılabildiğini gördük. Zaten okulda çok destek veriyor. Onları desteklemek bizim için çok keyifliydi” ifadelerini kullandı.

Konsere, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



