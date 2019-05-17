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Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

Karabük’te Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında eğitim gören özel öğrencilerin yaptıkları eserlerin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.Halk Eğitim Merkezi Salon’unda kent genelinde eğitim gören özel çocukların engelleri bir kez daha aşarak kendilerinin yıl içerisinde yapmış oldukları sanatsal ve el becerileri ile yapmış oldukları eserlerin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi.

Karabük’te Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında eğitim gören özel öğrencilerin yaptıkları eserlerin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi Salon’unda kent genelinde eğitim gören özel çocukların engelleri bir kez daha aşarak kendilerinin yıl içerisinde yapmış oldukları sanatsal ve el becerileri ile yapmış oldukları eserlerin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel’in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı. Özel çocukların bilişse, duyuşsal ve yaşam becerilerinin gösterildiği sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, öğrenciler tarafından Vali Gürel’e hediye takdimi yapıldı. Özel çocuklarla yakından ilgilenen Vali Gürel, ortaya çıkardıkları eserler için tek tek tebrik etti.
Sergi hakkında konuşan Vali Gürel, “İlimizdeki bütün özel eğitim okullarında ve evde eğitim gören çocuklarımızla yıl içerisinde sergiledikleri sanatsal çalışmalar, el becerileri yapmış oldukları bütün eserleri, bilimsel çalışmalarla birlikte sergilemiş olduk. Çocuklarımız özel çocuklar. Bunların yeteneklerini arttırmak becerilerini arttırmak çok önemli. 4 okulumuzda çok büyük gayretler var. Öğretmenlerimiz ailelerimiz çok büyük gayretler içerisindeler. Bizlerde onların yanında yer almaya geldik. Bazı çocuklarımız okullara gidemedikleri için evde eğitim alıyorlar. Bunlarında bir kısım eserleri ve çalışmaları vardı. Onları da görme fırsatımız oldu. Gerçekten bu çocuklarla ilgilenince güzel çalışmaların ortaya çıkabileceğini görmüş olduk. Onun için çocuklarımızı okullara gönderelim, faaliyetler içerisine sokalım ki hem sosyalleşsinler hem de kendilerini ifade edebilsinler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sergimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi

Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi
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