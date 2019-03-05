"Özel çocuklara 50 tır eğitim malzemesi gönderildi"

EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "Eğitim kutsaldır ama özel eğitim daha da kutsaldır. Eğitim insanidir ama özel eğitim daha insanidir. Dolayısıyla bütün insani özelliklerimizi bütün merhametimizi özel eğitim konusunda göstermekle mükellefiz." dedi.

Bilgili, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce bir otelin konferans salonunda düzenlenen değerlendirme çalıştayında, Türkiye'nin özel eğitimde dünyayla yarıştığını söyledi.

Özel eğitime yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirten Bilgili, özel eğitimi mümkün olduğu kadar iyileştirmek istediklerini vurguladı.

"Hiçbir aile hiçbir anne baba bir engelli çocuğa sahip olmak istemez." diyen Bilgili konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama sahip olduktan sonra da ona kaderim olarak bakar. Çünkü bunu içselleştirici en kolay yol onu kader olarak kabullenmektir. Biz de özel eğitim yöneticileri olarak o ailenin kaderini paylaşmakla mükellefiz. Biz de yaptığımız işi içselleştirmekle mükellefiz. Çünkü ne kadar içselleştirirsek o kadar başarılı oluruz. Eğitim kutsaldır ama özel eğitim daha da kutsaldır. Eğitim insanidir ama özel eğitim daha insanidir. Dolayısıyla bütün insani özelliklerimizi bütün merhametimizi özel eğitim konusunda göstermekle mükellefiz. Eğer siz bir öğretmen ve yönetici olarak içeriği içselleştiremiyorsanız bu konuda başarısızsanız yaptığınız iş konusunda başarılı olma şansınız yoktur. Onun için biz içeriği içselleştirmekle mükellefiz. Bunu ne kadar başarabilirsek özel eğitimi o kadar başarabiliriz diye düşünüyoruz."