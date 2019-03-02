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Özel çocuklara diş bakımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Çanakkale Diş Hekimleri Odası ile Ege Ağız-Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği iş birliğiyle özel çocuklara koruyucu ve acil diş hekimliği hizmeti ve diş sağlığı eğitimi veriliyor.Çanakkale Diş Hekimleri Odası’nın koordinasyonunda, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof.

Çanakkale Diş Hekimleri Odası ile Ege Ağız-Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği iş birliğiyle özel çocuklara koruyucu ve acil diş hekimliği hizmeti ve diş sağlığı eğitimi veriliyor.
Çanakkale Diş Hekimleri Odası’nın koordinasyonunda, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah başkanlığındaki 15 kişilik ekiple, Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda özel çocukların diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı. Özel çocuklara aileleri kontrolünde gerçekleştirilen diş sağlığı kontrolü ve tedavilerinin ardından, diş hekimi tarafından hastaya ve ailelere çocuklarının diş problemlerinin yanı sıra doğru diş fırçalama tekniği, ağız, diş bakımı ve sağlığı eğitimi verildi.
Çanakkale Diş Hekimlerinin davetlisi olarak Çanakkale’ye geldiklerini belirten Ege Ağız Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, "Çanakkale Belediyesi’nin Özel Uygulama Eğitim Merkezi’nde engelli çocuklarımıza koruyucu ve acil diş hekim hizmetleri vermeye geldik. Bugün 120’ye yakın çocuğumuzu tedavi etmeyi hedefliyoruz. Yarın da öğleye kadar özel çocuklarımızın diş sağlığı kontrollerini ve tedavilerini yapıp, döneceği çalışacağız. Bizim Türkiye’deki hedefimiz bu işin yapılabileceğini göstermek. Özellikle engelli çocukların kendi okullarında öğretmenlerinin ve ailelerinin yanında tedavi edebilme olasılığımız çok yüksek oluyor" dedi.

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı

Özel çocuklara diş bakımı
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