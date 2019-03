Özel çocuklara özel eğlence

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde düzenlenen Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde, 3 ve 30 yaş arası 36 down sendromlu birey, halk oyunları gösterileri sundu ardından müzik eşliğinde eğlendi.

Narlıdere Belediyesi Engelli Danışma Merkezi, Ulusal Down Sendromu Derneği, Anadolu Down Sendromu Derneği ve Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği iş birliğinde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen eğlenceye, çok sayıda down sendromlular, aileleriyle birlikte normal gelişim gösteren çocuklar da katıldı. Aylardır hazırlıklarını sürdüren 3- 30 yaş arası 36 down sendromlu, halk oyunları gösterileri sundu. Down sendromlular gösterinin ardından sahne alan 'Mikrop' adlı şovmen ile dans ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün 21 Mart olduğunu ifade eden Narlıdere Belediyesi Engelli Danışma Merkezi Müdürü ve psikolojik danışman Besim Toker, bu etkinliği resmi törenler ve program yoğunluğu nedeniyle gününden bir gün sonra gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen Toker, "Bugün normal gelişim gösteren çocuklar ile down sendromlu çocukları kaynaştırmak ve bütünleştirmek istedik. Ne kadar fazla farkındalık yaratırsak bu çocuklar açısından toplumsal bir fayda sağlamış oluruz" dedi.

21 Mart'ta konuyla ilgili yeterli farkındalığın yaratıldığını ancak 22 Mart'ta aynı sorunların devam ettiğini belirten Toker, "Çocuklarımız yine okula kabul edilmiyor, eğitimde ve sağlıkta sıkıntılar kaldığı yerden devam ediyor. Ancak biz Narlıdere Belediyesi Engelliler Merkezi olarak 2004'ten bu yana bu sıkıntıları en aza indirmek için belediye ile ortak çok güzel çalışmalar yaptık" diye konuştu.

'ONLARI FARKLI GÖRMEYİN'

Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Aslı Soykal, bu gösteriler sayesinde çocukların hem kaslarının geliştiğini hem de birlikte olmayı öğrendiğini vurgulayarak, "Farkındalığı arttırıp kendimizi tanıtmak ve neler yapabileceğimizi göstermek için bu etkinliği düzenledik. Onlar birey olarak her şeyi yapabiliyor, evlenebiliyor, hatta bazılarının çocuğu da olabiliyor. Bizim isteğimiz onları farklı görmeyin. Herkese nasıl davranıyorsanız bize de öyle davranın. Biz var olmak ve ne yapabileceğimizi göstermek istiyoruz" dedi. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bütün kurumlarla ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Soykal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal devlet projeleri ile çocuklarımızın bir birey olarak hayatın içinde var olmalarını sağlamak istiyoruz. Onları ödüllendirmeliyiz. Yapabildiklerini gördükçe daha çok hevesleniyor ve rol model oluyorlar. Eğitim bizim için çok önemli. Çok daha yetenekli bir nesil geliyor çok daha iyi olacağına inanıyoruz."

