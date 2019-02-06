"Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Toplantısı"

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukları bireysel farklılıklarına göre, her alanda bütünsel olarak geliştirmenin insani ve vicdani vazifeleri olduğunu belirten Selçuk, "Bu vazifemizi bir eğitim öğretim meselesi olarak görmüyoruz. Bunu bir insanlaşma meselesi olarak görüyoruz. Bu, bizim çocuklara verdiğimiz bir hizmet olmanın ötesinde bizim aslında insan olarak kendi değerimizi yücelten ve kendi kemalat yolculuğumuzda hangi serüveni yaşadığımızı gösteren bir ölçü." diye konuştu.

Selçuk, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için somut araç ve gereçlerin önemini vurgulayarak, "Özel öğrencilerin, eğitimde zamanın ruhunu dikkate alacak şekilde somut araç gereçlerle desteklenmesi bunların geniş kapsamlı çalışmalara sevk edilebilmesi hayati derecede önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bütün ihtiyaçları otomatik olarak giderebilecekleri bir düzene doğru yürümeleri gerektiğini belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar bizden sürekli talepte bulunup, 'şuraya şu materyal, buraya şu kitaplar' gibi bir beklenti içinde elbette olacak. Bu hizmet bizim vazifemiz ama bunun bir üst vazifesi de onlar daha talep etmeden bizim onlara ulaşmamız, oralara erişmemiz. Gerekeni devlet ve millet olarak bir hizmet şuuru içinde yürütebilmemiz."

- "Bu tür araç gereçleri ihraç kalemi olarak da değerlendirmeliyiz"

Selçuk, eğitim ortamlarını zenginleştirmenin sadece çocukların değil, öğretmenlerin eğitimine katkısı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim uluslararası nitelikte bu tür araç gereçleri geliştirip bunları ihraç kalemi olarak da değerlendirmemizin ayrı bir boyutu var. Çünkü sürekli olarak bu tür oyuncakları, araçları hep ithal ederek temin etme yoluna gitmişiz. Bizim için burada çoklu bir vazife var. Bunları sadece küçük ölçekli temin etmek değil, bütün dünyanın ihtiyacını giderecek şekilde, hapishanelerimizde, okullarımızda, meslek eğitim merkezlerimizde bunların üretimi teşvik ederek artık bir ihraç kalemi haline getirmeliyiz."