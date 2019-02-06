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"Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Özel öğrencilerin, eğitimde zamanın ruhunu dikkate alacak şekilde, somut araç gereçlerle desteklenmesi, bunların geniş kapsamlı çalışmalara sevk edilebilmesi hayati derecede önem taşıyor" - "Bizim uluslararası nitelikte bu tür araç gereçleri geliştirip bunları ihraç kalemi olarak da değerlendirmemizin ayrı bir boyutu var. Çünkü sürekli olarak bu tür oyuncakları, araçları hep ithal ederek temin etme yoluna gitmişiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel öğrencilerin, eğitimde zamanın ruhunu dikkate alacak şekilde somut araç gereçlerle desteklenmesi, bunların geniş kapsamlı çalışmalara sevk edilebilmesi hayati derecede önem taşıyor." dedi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Selçuk, tanıtım toplantısını Emine Erdoğan'ın himayelerinde yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukları bireysel farklılıklarına göre, her alanda bütünsel olarak geliştirmenin insani ve vicdani vazifeleri olduğunu belirten Selçuk, "Bu vazifemizi bir eğitim öğretim meselesi olarak görmüyoruz. Bunu bir insanlaşma meselesi olarak görüyoruz. Bu, bizim çocuklara verdiğimiz bir hizmet olmanın ötesinde bizim aslında insan olarak kendi değerimizi yücelten ve kendi kemalat yolculuğumuzda hangi serüveni yaşadığımızı gösteren bir ölçü." diye konuştu.

Selçuk, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için somut araç ve gereçlerin önemini vurgulayarak, "Özel öğrencilerin, eğitimde zamanın ruhunu dikkate alacak şekilde somut araç gereçlerle desteklenmesi bunların geniş kapsamlı çalışmalara sevk edilebilmesi hayati derecede önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bütün ihtiyaçları otomatik olarak giderebilecekleri bir düzene doğru yürümeleri gerektiğini belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar bizden sürekli talepte bulunup, 'şuraya şu materyal, buraya şu kitaplar' gibi bir beklenti içinde elbette olacak. Bu hizmet bizim vazifemiz ama bunun bir üst vazifesi de onlar daha talep etmeden bizim onlara ulaşmamız, oralara erişmemiz. Gerekeni devlet ve millet olarak bir hizmet şuuru içinde yürütebilmemiz."

- "Bu tür araç gereçleri ihraç kalemi olarak da değerlendirmeliyiz"

Selçuk, eğitim ortamlarını zenginleştirmenin sadece çocukların değil, öğretmenlerin eğitimine katkısı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim uluslararası nitelikte bu tür araç gereçleri geliştirip bunları ihraç kalemi olarak da değerlendirmemizin ayrı bir boyutu var. Çünkü sürekli olarak bu tür oyuncakları, araçları hep ithal ederek temin etme yoluna gitmişiz. Bizim için burada çoklu bir vazife var. Bunları sadece küçük ölçekli temin etmek değil, bütün dünyanın ihtiyacını giderecek şekilde, hapishanelerimizde, okullarımızda, meslek eğitim merkezlerimizde bunların üretimi teşvik ederek artık bir ihraç kalemi haline getirmeliyiz."

Geçen ay materyalleri kullanan çocukları görme fırsatı bulduğunu dile getiren Selçuk, "Onların bu oyuncakları, bu araç gereçleri sadece bir nesne olarak tutmadıklarını, sanki içlerine alacak kadar heyecanla, hissiyatla buluştuklarını fark ettim. Onlar, bunlara bizim sandığımızın çok ötesinde başka değerler, anlamlar yüklüyorlar." dedi.

Bu tür yerli ve milli çalışmaların artmasını hedeflediklerini belirten Selçuk, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Okullara 143 bin materyal seti dağıtılacak

Tasarımları MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan materyaller ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Üretiminin, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) ile İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldığı 100 farklı çeşitte 143 bin materyal setinde, fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayacak malzemeler kullanıldı.

Öğrencilerin ilgi ile kullanabileceği şekilde sağlam, ergonomik ve sınıf içi kullanıma uygun ebatlarda hazırlanan materyaller, 50 tır ile 81 ilde, hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere hizmet veren özel eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarına gönderilecek.

6 bin özel eğitim sınıfın ve okulun materyal ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan çalışma kapsamında, zaman içerisinde tüm okul ve sınıfların ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

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