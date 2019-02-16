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‘Özel Çocuklar'dan iyilik senfonisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Prof.

‘Özel Çocuklar'dan iyilik senfonisi

İSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin kurduğu Yararlı Ceylanlar Kulübü bünyesindeki 'özel çocuklar', hazırladıkları türküleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi’nde seslendirdi.

Özel çocukların 'İyilik Senfonisi' adıyla düzenlediği konser, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin down sendromlu kızı Nazlı Öke’nin de aralarında bulunduğu özel çocuklar, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Halk müziği, sanat müziği ve tasavvuf müziğinden parçaların yer aldığı konser, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendi.

"SES, NEFES VE IŞIĞIZ"

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mim Kemal Öke, kurduğu Yararlı Ceylanlar Kulübü'nün bir vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü olmadığını hatırlatarak, "Bizler sadece bir ses, nefes ve ışığız. Yapmaya çalıştığımız şey, bir iyilik senfonisini dilden dile, gönülden gönüle aktarabilmeye çalışmak" dedi.

Herkesi 'yaralı ceylan' olarak tanımlayan Öke, "Engellilerle uğraşan ya da hayatta bir şekilde sıkıntısı ve üzüntüsü olan insanlar kalbinde acıyı ve hüznü hissederler. Biz bu yaralı ceylanların yaralarını tamir edip, yararlı ceylanlar haline getiriyoruz. Bunu da bizzat engellilerle çalışarak yapıyoruz. Bu çocuklar aslında bizim içimizdeki güzelliği, bizim için uyandıran, bizi iyileştiren, şifa vericilerdir. Biz onlardan yararlanıyoruz" diye konuştu.

"İNSAN SADECE AKLIYLA DEĞİL, AŞKIYLA YAŞAMALI"

Özel çocuklara sahip ailelerin çocuklarını bir nimet olarak görmeleri gerektiğine dikkat çeken Öke, "Ailelerin, hayatın sadece bir ekmek kavgasından ibaret olmadığını ama gönlünü de doyurması gerektiğini düşünmeleri gerekiyor. İnsan sadece aklıyla değil, aşkıyla yaşaması gereken bir varlıktır. İkisini birleştirmeleri gerekiyor. Bu çocukların içlerinde olan cevher, aşk kromozomu, sevgi, insanlığı yeniden insanlığa davet eden çok önemli mesajlardır. Bu mesajı almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

‘Özel Çocuklar'dan iyilik senfonisi‘Özel Çocuklar'dan iyilik senfonisi

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