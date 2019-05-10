Özel çocuklardan kimsesiz çocuklara anlamlı destek

Manisa’da Şehitler Ortaokulunun özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından çekilen 36 kare fotoğraf ’Özel çocuklardan özel kareler’ ismiyle sergilenmeye başladı. Özel öğrenciler tarafından çekilen fotoğrafların satışından elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklara eğitim veren Darüşşafaka eğitim kurumlarına bağışlanacağı öğrenildi. Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunun özel eğitim sınıfında eğitim gören özel öğrenciler tarafından çıkarılan ’Ponçik’ isimli ilk kitabın geliriyle fotoğraf makinelerine kavuşan özel çocuklar Manisa Fotoğraf Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ’Yaşam ışığım fotoğraf’ projesi kapsamında açılan Fotoğraf Kafede fotoğraf eğitimi alarak Manisa’da tarihi ve sembol yapıların fotoğraflarını çekti. Özel çocuklar tarafından çekilen fotoğraflar arasından seçilen 36 kare fotoğraf ’Özel çocuklardan özel kareler’ ismiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonunda sergilenmeye başladı. Serginin açılışına Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nalan Kumray Cin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfur Sarıbeyler, MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, Şehitler Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Açılışta bir açıklama yapan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nalan Kumray Cin, "Şehitler Ortaokulumuzun özel öğrencilerinin yaptığı çalışma nedeniyle buradayız. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimiz fotoğraf makinesi edinip fotoğraf çektiler. Bundan önce tabi bir kitap çalışması yaptılar. Kitap çalışmasının ardından bunun geliriyle fotoğraf makinesi aldılar. BU fotoğraf makineleriyle de şuanda bulunduğumuz serginin fotoğraflarını çektiler. Hepsini canı gönülden alkışlıyoruz. Çok güzel, çok özverili bir çalışma oldu" dedi. Şehitler Ortaokulu özel öğrencileri tarafından hazırlanan ikinci kitabın tanıtımının da yapıldığı sergide konuşan özel eğitim sınıfı öğrencilerinden ve Gölgeler isimli ikinci kitabın ortaya çıkmasını sağlayan Cenk Karaçoban isimli öğrenci, "Bu kitapta yurtta kaldığımı anlattım. Ailem alkol kullanıyordu. Babam akşam eve geldiğinde kavga ediyorlardı sonra beni yurda bıraktılar. Ondan sonra bir daha gelmediler. Yurttan da koruyucu aileye geldim. Bana çok iyi bakıyorlar" diyerek kitapta kendi yaşadıklarını anlattığını söyledi.

"Gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayacağız"

Gölgeler isimli kitaptaki bir diğer hikayenin yazarı Iraklı Yunus Nazhan Hamad ise şunları söyledi:

"İlk çıkardığımız Ponçik isimli kitabın geliriyle fotoğraf makineleri aldık. Sonra İkinci kitabı yazdık Gölgeler adında. Şimdi de aldığımız fotoğraf makineleriyle çektiğimiz fotoğraflarla bir sergi açtık ve gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayacağız."

Özel öğrencilerden Eylül Özkoyuncular ise fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ve sergiden elde edilecek geliri kimsesiz çocuklara bağışlayacakları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara ise "Şehitler Ortaokulu özel eğitim öğrencilerine Manisa Fotoğraf Derneği olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle açtığımız Fotoğraf Kafede 7 haftalık bir eğitime tabi tuttuk. Onların çektiği fotoğrafları da Darüşşafaka yararına bağışlayacak şekilde sergiliyoruz. Halkımızın, fotoğraf severlerin bu sergiye katkıda bulunmalarını istiyoruz. Sergimiz Ramazan dolayısıyla bir gün açık kalacak, Ramazan sonrasında tekrara güncelleyerek daha çok insana ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni ve kitabın editörü Osman Uluç da şunları söyledi:

"İlk kitabımız olan Ponçik isimli kitapta mülteci bir çocuğun hikayesini anlatmıştık. İkinci öykümüzde ise yurtta kalan bir öğrencimizin hikayesini anlatmak istedik. Cenk Karaçoban isimli öğrencimiz yurtta kalan bir öğrencimiz. Kendi yurt hikayesini yazmak istedi. Yurt hikayesini yazdıktan sonra kimsesiz çocuklarla ilgili bir duyarlılık oluşturmak için bir fotoğraf sergisi düzenlemek istedik. Satmış olduğumuz kitaplarla öğrencilerimize fotoğraf makinesi almıştık ve MAFOD işbirliğiyle çocuklarımıza fotoğrafçılık eğitimi vermiştik. Sonrasında kimsesiz çocuklar yararına bir sergi açma fikri ortaya çıktı ve bu serginin gelirini kimsesiz çocuklara eğitim veren Darüşşafaka eğitim kurumlarına vermeyi düşündük. Tüm Manisa halkını kimsesiz çocuklara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz."

Sergiyi gezen katılımcılar her fotoğrafı çeken öğrenciyle fotoğrafı nasıl çektiği üzerine sohbet ederek özel çocukları başarıları ve azimleri nedeniyle tebrik etti.

