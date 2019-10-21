HABER

Özel çocuklardan Mehmetçiğe selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

ANTALYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kahvaltıda buluşan down sendromlu çocuklar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip, başarı diledi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kahvaltıda buluşan down sendromlu çocuklar, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip, başarı diledi.
Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Polis Atlı Birlik Sosyal tesislerinde, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Antalya Şubesi görevlileri ile down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı. Emniyet Müdürü Ulucan ile eşi, konuklarıyla yakından ilgilendi. Kahvaltı sonrasında, Kepez Belediyesi Engelli Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ve down sendromlu çocuklardan oluşan Mehteran Takımı gösteri sundu. Özel çocuklar, polis köpeklerine ise büyük ilgi gösterdi. Polisler eşliğinde ata binen çocuklar, Barış Pınarı Harekâtı'nda görevli Mehmetçiğe asker selamı verip başarı diledi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Üniversiteye bağışlanan kadavra, 8 yıl sonra gömüldüÜniversiteye bağışlanan kadavra, 8 yıl sonra gömüldü
Ekmeklerini tezekten çıkarıyorlarEkmeklerini tezekten çıkarıyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.