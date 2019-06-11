HABER

(Özel) Çocukların markette battaniyeli dondurma hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

Beykoz’da bir markete giren çocuklar marketin dondurucusundaki dondurmaları yanlarında getirdikleri battaniyeye saklayarak çalmaya çalıştı.

Beykoz’da bir markete giren çocuklar marketin dondurucusundaki dondurmaları yanlarında getirdikleri battaniyeye saklayarak çalmaya çalıştı. Battaniyeye sakladıkları dondurmalar ile marketten hızla kaçan çocuklar, market çalışanı ile çevredekiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ile market çalışanının kaçan çocuğu yakalaması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Beykoz’da bir markette yaşanan olayda, markete giren birkaç çocuk dondurmaları çalmak için harekete geçti. Dondurucunun kapağını açan çocuklardan biri, aldığı birkaç dondurmayı yanında getirdiği battaniyenin içerisine sakladı. Ardından marketten çıkan çocuklardan biri koşarak kaçmaya çalışırken, market çalışanı ise çocuğun peşine düştü. Kaçan çocuk market çalışanı tarafından kısa sürede yakalanırken diğer çocuklar da mahalleli tarafından yakalandı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından çocuklar olay yerinden uzaklaştı.
Çocukların dondurma hırsızlığı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, marketteki çocuklar dondurmaları battaniyeye saklayarak çalmaya çalışıyor, daha sonra kaçan çocuklardan birinin peşine market çalışanı düşüyor ve çocuklar yakalanıyor.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Kaçak elektrikle 'Bitcoin' üretilen eve polis baskınıKaçak elektrikle 'Bitcoin' üretilen eve polis baskını
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladıFırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.