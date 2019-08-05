(Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze gelmeyince otizm olduğunu öğrendiler

İstanbul’da 2 buçuk yaşındayken annesi ve babası ile göz kontağı kurmayan Kağan’da tespit edilen otizm, yoğun bir eğitimle yenildi. 4 yaşına gelen oğlu ile göz göze gelmenin mutluluğunu anlatan anne Baykan, “Bunu tarif edemem, çok güzel bir şey” dedi.

İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşayan Zeynep ve Oğuz Baykan çiftinin dünyaya gelen oğulları Kağan, 2 buçuk yaşına geldiğinde yaşıtlarının aksine çevresindekilerle iletişim kuramayıp, çeşitli davranış bozuklukları sergilemeye başladı. Kağan’ın söylenenlere tepki vermemesi, göz kontağı kurmaması ve sürekli aynı kelimeleri tekrarlamasının normal olmadığını fark den Baykan çifti, hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan kontrollerde doktorlar, Kağan’da otizm belirtilerinin olduğunu söyledi. Durum karşısında büyük hüzün yaşayan Baykan çifti, umudunu yitirmeyerek, Kağan’ın gelişimi için eğitime başladı. 4 yaşına gelmesine rağmen Kağan’ın gelişim gösteremediğini gören çift, oğulları için araştırma yapmaya başladı.

Özel eğitim rehabilitasyon merkezi umut ışığı oldu

Çift yaptıkları araştırma sonucunda Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde aldıkları birçok çocuğun otizmi yendiğini gördü. Çift, oğullarının eğitimi için Kocaeli’ye gelerek, Kağan’ın kurumda eğitimine başladı. Eğitim merkezinde bireysel, atla terapi, duyu bütünleme ve benzeri yöntemlerin bulunduğu yoğun bir eğitim sürecinden geçen Kağan 4 ayda konuşmaya, çevresindekilerle iletişim kurup göz kontağı kurmaya başladı. Çocuklarının kısa bir sürede diğer çocukların seviyesine ulaştığını gören Baykan çifti, büyük mutluluk yaşadı.