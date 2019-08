(Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze gelmeyince otizm olduğunu öğrendiler

“Aile ve bizler gelmiş olduğumuz bu noktadan mutluluk duymaktayız”

Kağan’ın aldığı eğitim ve sağlık durumun hakkında bilgiler aktaran Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Müşerref Demir, “Kağan 4 yaşında otizm belirtileri ve psikiyatristin yönlendirmesi ile kurumumuza geldi. Burada kısa süre içerisinde eğitim sürecine başlanıldı. Yapılan planlamalar doğrultusunda yoğun bir eğitim sürecine başlanıldı. Bu süreçte bireysel eğitim, atlı rehabilitasyon, duyu bütünleme oyun terapisi gibi yöntemler kullanıldı. Kağan çok motivasyonlu ve mutlu bir şekilde kurumumuza gelmekte. Bu motivasyonu sunmuş olduğumuz doğal çevre, mini hayvanat bahçesi ve çocuklar için ayrılan oyun alanları ile sağlamaktayız. Kağan şu anda ailesi ile sohbet edebilmekte, isteklerini bildirebilmekte, sorulan sorulara cevap verebilmekte, iletişimi başlatıp sonlandırabilmekte. Aile ve bizler gelmiş olduğumuz bu noktadan mutluluk duymaktayız” dedi.

“Bunu tarif edemem, çok güzel bir şey”

Oğlunun sağlığına kavuşması sonrasında büyük mutluluk yaşadığını söyleyen anne Zeynep Baykan, zorlu bir süreç yaşadıklarını kaydederek, “Kağan 4 yaşında. 2 buçuk yaşındayken, Kağan’ın ismine cevap vermediği, iletişim kuramadığı, göz kontağı kuramadığını fark ettik. Bunun üzerine hemen Kağan’ı doktora götürdük. Kağan’da otizm olabileceğini söylediler. Biz daha sonra eğitimlere başladık. Daha sonra da burada eğitime başladık. Şimdi iyi bir şekilde ilerliyoruz. Çok iyi ilerlemeleri var. 4 aydır eğitimlerimize devam ediyoruz. Biz kaydettiğimiz bu ilerlemeden memnunuz. Başka anne ve babalara da çocuklarından anormal bir şey olduğunu fark ettiklerinde hemen eğitime başlamalarını öneriyorum. Şu an Kağan sorulan her şeye cevap verebiliyor, göz kontağı kurabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz, isteklerimizi dile getirebiliyoruz. Her konuda iyi bir gelişme kaydediyoruz. Beklediğimiz her şeyi aldık. Bunu tarif edemem. Çok güzel bir şey. Çocuğumla konuşabilmek, onunla sohbet edebilmek, isteklerini bilmem güzel bir şey. Bunu tarif etmek biraz zor” diye konuştu.