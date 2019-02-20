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(Özel) Çok hasta olduk

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusu olan Balıkesir’de bir yılda 12 milyonu geçkin hasta hastanelere giriş yaparak şifa aradı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusu olan Balıkesir’de bir yılda 12 milyonu geçkin hasta hastanelere giriş yaparak şifa aradı. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, 2018 yılı içinde il genelinde 12 milyon hastaya hizmet sunulduğunu belirterek, özellikle sağlık hizmetlerini arttırıp kalitesini yükselttiklerini söyledi.
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Balıkesir’de 2018 yılı içerisinde sağlık alanında yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop 2018 yılı içerisinde il nüfusunun toplam 10 katı oranında kişiye sağlık hizmeti verildiğini aktararak, “Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olarak bağlı tüm tesislerimizde özellikle sağlık hizmetlerini arttırıp kalitesini yükselterek yaklaşık 1 milyon 214 bin nüfuslu ilimize hizmet vermeye çalışmaktayız. Biz sağlık hizmetlerini birinci ve ikinci seviye sağlık hizmetleri olarak ayırmaktayız. Sağlık Bakanlığı olarak ve özellikli hizmetlere de önem vermekteyiz. 145 ayrı Aile Sağlığı Merkezimizde 406 aile hekimimizle 4 milyon 978 bin hastamıza birinci basamak ayakta sağlık hizmeti verdik. İkinci basamak sağlık tesisleri devlet hastanelerimizde ise yaklaşık 5 milyon 396 bin hastamıza ayakta poliklinik hizmeti, 1 milyon 831 bin hastamıza acil sağlık hizmetleri vermiş durumdayız. Bu hastalarımızdan 149 bin 817 hastamıza yatarak tedavi etmiş durumdayız. 189 bin 816 hastamıza da ameliyat yapmış durumdayız. Toplama bakıldığında yaklaşık olarak 12 milyon hastamıza yatarak, ayakta birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti sunmuş durumdayız. Sağlık hizmeti olarak özellikle ilimizde 123 yatak birinci seviye yoğun bakım, 120 yatak ikinci seviye yoğun bakım ve 105 yatak üçüncü seviye yoğun bakım olmak üzere 348 yoğun bakım yatağımız aktif olarak hizmet vermekte bunların doluluk oranı da yaklaşık olarak yüzde 90’lar civarındadır” dedi.

"Hastalarımıza ilimizde hizmet vereceğiz"
Kurum bünyesinde bulunan sağlık merkezleri hakkında da açıklama yapan Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, “Ayrıca il sağlık müdürlüğümüz bünyesinde rop tanı merkezimiz, onkoloji hizmetlerimiz, nükleer tıp kemoterapi ve radyoterapi merkezimiz, yeni oluşturduğumuz inme merkezimizde de Edremit ve Atatürk Şehir Hastanemizde hizmet vermekteyiz. Erişkin kardiyovasküler cerrahi ve kardiyolojik anjiyografi hizmeti vermekteyiz Atatürk Devlet Hastanemizde. Yine son dönemde anjiyografi cihazımız şehir hastanemizde 2 iken sayın valimiz önderliğinde Sağlık Bakanlığımızdan bir cihaz daha eklenerek 3 cihaza çıkarıldı. Daha yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Toplum ruh sağlığı merkezlerimiz, palyatif bakım merkezlerimiz de yaygın bir şekilde bu hizmeti vermekteyiz. Diyaliz hizmetleri de yine yaygın bir şekilde bulunmakta. Kan merkezlerimiz, obezite merkezimiz ve son olarak da Bigadiç’de açmayı planladığımız hidroterapi merkezimiz, 2019 yılının ikinci yarısında hizmete girecek olan Hiperbarik Oksijen tedavisi merkeziyle özellikli hizmetlerimizi de genişleterek hastalarımızı il dışına sevk etmeden hastalarımızın yüzde 99.9’una ilimizde hizmet vermeyi planlıyoruz inşallah” şeklinde konuştu.

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