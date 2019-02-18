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(Özel) Çöken binadan kurtarılan Minik Azra’nın sözleri yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken binadan 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz ilk kez konuştu.

(Özel) Çöken binadan kurtarılan Minik Azra’nın sözleri yürekleri dağladı

Kartal’da çöken binadan 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz ilk kez konuştu. Hasta yatağında, babasına; “Güzel bir bahçemiz olsun “ diyen minik Azra Havva herkesi duygulandırdı.
Kartal’da çöken binadan yaklaşık 20 saat sonra sağ kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz’ün hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden minik Azra ilk kez konuştu. Babası ile sohbet eden minik Azra, “Arkadaşım Eşek” şarkısını söyledi. Babasının Fethi Tekgöz, ‘ün “nerde yaşamak istersin” sorusuna minik Azra, “ Güzel bir bahçemiz olsun. Havuzlu bir evimiz olsun. Ben havuzda hiç yüzmedim” deyince odadaki herkesin gözleri doldu. Çöken binadan kurtarılan kızın bu isteği karşısında yakınları gözyaşı döktü. Minik Azra’nın yanında hastane personelinin hediye ettiği bebeği ayırmadığı gözlendi. Minik Azra’nın durumunun iyi olduğu da görüntülerde gözlendi.

(Özel) Çöken binadan kurtarılan Minik Azra’nın sözleri yürekleri dağladı

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