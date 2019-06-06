HABER

(Özel) Çöpçatan tepede kısmet aradılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor.Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor.

Bursa’nın tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor.
Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor. Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor. Karşı tarafta kabul ederse delikanlı beğenip anlaştığı kızla evlenmek istediğini ailesine söylüyor. Ailesi de kızı isteyerek gençlerin düğünü yapılıyor. Yılda iki kez gerçekleşen şenlikte evlenen köyün evlileri ise eski günleri yad etmek için buraya gelip tanıştıkları günü hatırlayıp eşlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getiriyor. Anne ve babalarının evlendiği usulle evlenmek için bir araya gelen gençler saatlerce evlenebileceği kızı bulmak için ter döküyor.
Köylerinde yaşayan tüm çiftlerin bu şekilde evlendiğini ifade eden gençler, "Köyümüz 700 yıllık bir köy anne ve babalarımız yılda iki kez ramazan ve kurban bayramlarında kurulan şenlikte yaylaya çıkarak tanışıp evlenmişler. Bizim köyde gençler bu gelenekle evlenir bayramlarda yaylaya çıkan genç kız ve erkekler beğendiği kişiyle konuşup anlaşırsa evlenmeye karar verir erkek ailesine söyler erkek tarafı da kızı istemeye gider ve düğün dernek yapılır. Bizde bu geleneği yaşatıyoruz" dedi.
Eşiyle yüzlerce yıldır süre gelen gelenekle tanışıp evlendiğini belirten Günhar Kumaş, "Eşimle çok mutluyum 2 çocuğum var eşimi hala ilk günkü gibi çok seviyorum. Buraya gelerek tanıştığımız günleri hatırlıyorum" şeklinde konuştu.
Sorgun köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köyümüz yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklerini hala devam ettiriyor. Köyümüzde bayramlarda kimse tatile gitmez bayramlarda bir araya gelir. Her bayram gençlerimiz bir araya gelir. Yüzlerce yıldır süre gelen bir gelenek gençlerimizde bu geleneği yaşatıyor. Gençler burada şenlikte bir araya gelerek birbiriyle tanışıyorlar" diye konuştu.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Termal, bayramda yüzde 100 dolduTermal, bayramda yüzde 100 doldu
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.