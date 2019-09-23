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(Özel) Çukur 75 yaşındaki kadını hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde pazarda önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılan yaşlı kadın yaralandı.75 yaşındaki Emine B, yakınlarıyla birlikte pazara alışveriş için gitti.

(Özel) Çukur 75 yaşındaki kadını hastanelik etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde pazarda önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılan yaşlı kadın yaralandı.
75 yaşındaki Emine B, yakınlarıyla birlikte pazara alışveriş için gitti. Pazarda yürüdüğü sırada önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılarak düştü. Yere düşen kadının yardımına çevredekiler yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Özel) Çukur 75 yaşındaki kadını hastanelik etti

(Özel) Çukur 75 yaşındaki kadını hastanelik etti

(Özel) Çukur 75 yaşındaki kadını hastanelik etti

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