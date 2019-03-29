(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Yiğitbaş Veli Cami yenileniyor

Manisa’da Yiğitbaş Veli Vakfı tarafından 1976 yılında yapılan ve günümüz şartlarına elverişsiz olan Yiğitbaş Veli Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yenileniyor. Bugün son cuma namazı kılınan caminin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Yıkılacak olan cami, külliye şeklinde yeniden inşa edilerek, 2020 yılının sonlarına doğru hizmete açılması bekleniyor.

Manisa’da avlusunda Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri’nin türbesi bulunan ve 1976 yılında Yiğitbaş Veli Vakfı tarafından yapılan Yiğitbaş Veli Camisi’nde son cuma namazı kılındı. Günümüz şartlarında yetersiz olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yıkılacak olan cami, cami ve külliye olarak yeniden hizmete açılacak. Yeni cami ve külliye haberi cemaati memnun etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ölmüşleri için pilav hayrı

Bu hafta son kez cuma namazı kılınan camide cemaat tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ölmüşleri için pilav hayrı yapıldı. Cami cemaatinden Ali Yıldız ve Hikmet Suntaş emeği geçenlere teşekkür etti. Bir diğer cami cemaatinden Ramazan Sevgili, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünü gönderdi. Onun sayesinde burası sona erdi. Bu caminin yapılmasına sebep olanlardan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ölmüşlerini Allah nur içerisinde yatırsın. Sağ olanlarına sağlık versin” diye konuştu.

Cami imamı Murat Emgener, "8 yıldır mahkeme süreci Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın girişimleri sonucu sonlandı. Onun girişimleri sonucu inşallah Yiğitbaş Veli cami yapımı yakında başlayacak. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.