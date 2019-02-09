(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın forma sözü verdiği Tayyip’in durumu iyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği dokuz yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar, hastanede görüntülendi. Küçük Tayyip’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisi sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 saat göçük altında kaldıktan sonra çıkarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar’ı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği Mahmut Tayyip Alemdar hastanede görüntülendi. Küçük Tayyip’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı
Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum