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(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tesbih koleksiyonunda 20 tespihi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü tesbih ustası Necip Fazıl Karadağ, yaptığı tesbihlerle hayran bırakıyor.

Dünyaca ünlü tesbih ustası Necip Fazıl Karadağ, yaptığı tesbihlerle hayran bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tespih koleksiyonuna 20’ye yakın çalışma gönderen Karadağ’ın İslamiyet’i ve Osmanlıyı simgeleyen motifleri kullandığı hiç bir eserinin benzeri yok.
Tükenmeye yüz tutan tesbih sanatını günümüzde sürdüren Kültür Bakanlığı sanatçısı Necip Fazıl Karadağ’ın özel tasarladığı tesbihlerin benzeri yok. Tesbihlerinde Osmanlı ve İslamiyet’i anlatan motifleri kullanan Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel koleksiyonu için 20’ye yakın tesbih hazırladı. 10 yaşında başladığı tesbih sanatıyla adeta bütünleşen Karadağ, birikimini gelecek nesillere de aktarıyor. El emeği göz nuru tesbihlerini büyük bir aşkla işleyen Karadağ tesbih sanatında da kendine has oluşturduğu üslubuyla tesbih severlerin dikkatini çekiyor. ‘Dünyaca ünlü tesbih ustası Necip Fazıl Usta’ olarak da anılan Karadağ, yaptığı tesbihlerle hayran bırakıyor. Necip Fazıl Karadağ, bu sanatın yanı sıra musiki ile de ilgileniyor.

Karadağ,hem musiki hem de tesbih sanatına ilişkin çalışmalarına devam ediyor.
Tesbihin toplumda ayrı bir yeri olduğunu belirten Necip Fazıl Karadağ, işçiliğinde ağırlıklı olarak Osmanlı motifleri çalıştığını ve bu eserleri sonraki nesillere aktarmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaklaşık 20 tane tesbih gönderdiğini söyleyen. Karadağ, “Özel çalışmaları Cumhurbaşkanımız da seviyor. Mesela elinde çektiğini duyuyorum ve bunu duydukça çok mutlu oluyorum. Tesbih dua tanelidir, o duanın tanelerini de çekmek bizim için daha ön plandadır” dedi.
Yaptığı eserlerin diğerlerinden ayrıldığını vurgulayan Karadağ,"Çünkü biz ona el emeği göz nuru diyoruz. Gözümüzün nurunu oraya nakşettiğimiz zaman o estetik, o mana başka bir şey oluyor. Mesela ben tesbihlerime mana katmayı çok seviyorum. Mesela işte kavuk koyuyorum. Kavuk demek ölümü simgelemek demektir, ölüm her zaman benimle demektir. Bu manayı eğer tesbihe katıyorsan onun gerekçesini karşı tarafa anlatınca onun sanat değeri ortaya çıkıyor. Bir mana yoksa onun sanat değeri de yoktur” diye konuştu.
İşlemelerinde kullandığı Vav harflerinin tescilli olduğunu aktaran Karadağ, “Vav’ın özünü kaybetmeye başladık. Vav doğumu simgeler, temizliği simgeler. Eğer bu manada yapıyorsanız o sizin sanatsal boyutunuzu ön plana çıkartıyor. Ama öbür türlü maalesef yapmış olduğumuz çalışmalarımız bizi farklı parasal durumlara itiyor bu da bu sefer kaliteyi bozuyor, estetiği bozuyor. Yani her Vav harfi Vav değildir” şeklinde konuştu.
Yaptığı eserlerin benzerinin olmaması nedeniyle kişiye özel çalışmalar yaptığını söyleyen, Karadağ,"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği eserin farklı bir eşinin de bulunduğunu belirterek, “Özellikle Mescid-i Haram’ın minaresi şuan elimde göstermiş olduğum. Alt kısmına yine kavuğu koyduk ve hemen şu kısmında Kur’an-ı temsil eden bir çalışma ve tam ortasında Kabe-i Muazzama’yı koydum. Kabe kıblemiz ve hemen tam üst kısmında İbrahim makamı ve yine kavuk ve yine lale hem İstanbul’u temsil eder hem Allah’ı simgeler. Yapmış olduğumuz eserlerimizde işte dediğim gibi mana katarsak güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

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