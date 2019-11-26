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(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyardı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:29 | Son Güncelleme

İstanbul’da sonbaharda beklenen yağmurların yağmaması üzerine barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor.

İstanbul’da sonbaharda beklenen yağmurların yağmaması üzerine barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İstanbul’da beklenen tehlikeye bugün partisinin grup konuşmasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelen haberler hiç hayra alamet değil. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle gitmesi durumunda İstanbul susuzluğa doğru yürüyor” dedi. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı ise yüzde 32’e kadar düşerken, barajın havadan çekilen görüntüleri durumun vahametini ortaya koydu.
İstanbul genelinde geçen yıl Kasım ayında barajların doluluk oranı yüzde 49,48 olurken, bu yıl aynı tarihte yüzde 36,15’e kadar düştü. Özellikle beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi ve geçtiğimiz yıllara oranla sonbahar mevsimin kurak geçmesi barajlardaki düşüşün önemli sebepleri arasında yer aldı. Doluluk oranın yüzde 32.76’ya gerilediği Alibeyköy barajında, kuruyan zeminler ise havadan drone ile görüntülendi. Kurak zemin alanının büyüklüğü ise durumun vahametini ortaya bir kez daha çıkardı. Alibeyköy barajında, kuruyan zeminde otomobil lastik izleri görülüyor. Geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında doluluk oranında yüzde 8’lik bir azalma olan Alibeyköy Barajında daha önce baraj suları altında olan alanlar şimdi ise kurumuş durumda. Baraj suyunun içindeki su kemerinin etrafında kuruyan ve çatlayan toprakta teker izleri görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı
Konuyla ilgili bir açıklama da bugün Ankara’da partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Yaptıkları çalışmalar ile İstanbul’u suya kavuşturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz susuz İstanbul’u suya kavuşturduk. Çöp dağlarını ortadan kaldırdık. Atık su noktasında en zor dönemde bütün her tarafı atık su noktasında temizliği yaptık ve pırıl pırıl hale getirdik. Sakarya’dan İstanbul’a suyu taşıdık. Boğazın altından Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Avrupa yakasından Anadolu yakasına suyu taşıdık. Bunları yapmamış olsaydık şuanda herhangi bir sıkıntıda İstanbul yine susuzluğu yaşardı. Ama şu anda yok. Fakat gelen haberler hiç hayra alamet değil. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle gitmesi durumunda İstanbul susuzluğa doğru yürüyor” açıklamasını yaptı.

Barajların bugün itibari ile doluluk seviyesi
Son 6 yılın en düşük seviyesini gören, geçen yıl Kasım ayı itibariyle doluluk oranı 49,89 olarak ölçülen Alibeyköy Barajı’nda bu yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 32,76’ya geriledi. İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki barajların genel doluluk oranının 26 Kasım itibariyle yüzde 36,15 seviyesinde olduğu görüldü. İstanbul’daki barajların son doluluk oranları ise Ömerli: 30.14, Sazlıdere:36.42, Büyükçekmece:37.50, Alibeyköy: 32.76, Terkos: 54.36, Darlık:41.76, Istrancalar: 34.75 şeklinde ölçüldü.

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