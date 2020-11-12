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  4. (Özel) Çuval yüklü kamyonet TEM’de tehlike saçtı

(Özel) Çuval yüklü kamyonet TEM’de tehlike saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 09:00 | Son Güncelleme

Çekmeköy TEM otoyolunda çuvallarla dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.TEM Otoyolu Çekmeköy mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi.

Çekmeköy TEM otoyolunda çuvallarla dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu Çekmeköy mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Kasaya yüklenerek metrelerce yüksekliğe ulaşan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Hiçbir güvenlik tedbiri almadan çuvalları üst üste yükleyerek trafikte seyreden araç sürücüsünün araçları sollayıp sürekli şerit değiştirerek yoluna devam etmesi ise pes dedirtti. Öte yandan, çuvallarla yüklü kamyonetin trafikte seyrettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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