(Özel) Dallar altın sarısı çiçek açtı

Çiçekler arasında güzel kokusu ve görünümü ile oldukça ilgi görmekte olan Gül çiçeği ailesi içerisinde yer alan dalların altın sarısı da denilen ayva ağaçları çiçek açmaya başlarken don olayları üreticiyi tedirgin ediyor.

Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ayvanın üretimi geçtiğimiz yıl ki veriminin iç piyasanın ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamasının yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç edildi. Bu sene arka arkaya gelen don olayları çiftçiyi hasat konusunda karamsarlığa düşürdü. İlaçlama ve sprink çalışmaları ile önlem alan çiftçiler bu sene ki üretime kadar olan süreç hakkında bilgi verdi.

“Bu sene havalar dengeli gitmiyor“

Bu yıl ayvaların çiçeklenmesi geçen yıla nazaran yüzde 30’a kadar eksik olduğunu söyleyen Umurbey Mahalle Muhtarı ve çiftçi Osman Önal, “Bu sene havalar dengeli gitmiyor. Çiftçilik ile alakalı zor bir yıl geçiriyoruz. 2 defa don olayı oldu. 1’incisinde ayva bahçelerinde çiçeklenmenin yüzde 30’u yakını yandı. Bu yıl ayvaların çiçeklenmesi geçen yıla nazaran yüzde 30’a kadar eksik. Geçen sene ayvalar boldu, iyi bir yıl yaşadık, satışlarımız güzeldi. Dünya’ya açıldığımızı söyleyebiliriz ayva konusunda iyi bir ihracat oldu. Geyve’de herkes ayvadan memnun ve ilçemizde ayva olmazsa olmaz bir konumda. İnşallah bu yıl yine ayvalarımız güzel olur ve vatandaşımız da geçimini sağlar” dedi.

“Meyvenin kalitesi çiçekle alakalı bir durum“

Hem ayvalarda hem de bölgede 2’nci üretim şekli olan bağlarda dona karşı tedbir aldıklarına değinen Ziraat Mühendisi İlker Zigal, “Genelde saha incelemeleri ve ağaçların şuan ki dona karşı olan tehlikede ne yapabiliriz çalışmalarını yapabilmek için buradayım. Sprink dediğimiz sulama sistemlerini çalıştırarak hem ayvalarda hem de bölgede 2’nci üretim şekli olan bağlarda dona karşı tedbir alıyoruz. Meyvenin kalitesi ve meyve verimi tabii ki çiçekle alakalı bir durum. Bu yüzden biz ziraatçılar çiçeklenmeden önce bütün ağaçlara bakım yaparız, çiçek güçlendirici takviyeler yaparız. Çiçekler açtığında da hem meyve kontrolünü hem de çiçeklerin döl tutması için kontrollerimizi yaparız ve eksik bir şey varsa tamamlamaya çalışırız. Ayva yüzeysel köklü bir bitki olduğu için bu uygulamalar ayvada daha kolay. Geçen sene ile bu sene çiçeklenme konusu için aynı diyebiliriz, çok ekstra bir durum yok. Sadece iklim koşullarından dolayı yani bu sene don tehlikesi biraz daha fazla ve daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Eğer bu çiçekleri dona karşı koruyabilirsek geçen sene ki gibi verimi aynı alabiliriz” diye konuştu.

“Geyve üreticisi ayvayı kendi adından daha iyi bilir“

Dünya’da ayva üretiminin yüzde 70’ini Türkiye olarak biz Geyve’nin karşıladığını vurgulayan Mühendis İlker Zigal, “Ayva üretimi aslında Geyve bölgesinde tamamen profesyonel yapılıyor diyebiliriz. Dünya’da ayva üretiminin yüzde 70’ini Türkiye olarak biz karşılıyoruz, Geyve ise Türkiye’de üretilen ayvanın yüzde 70’ini karşılıyor. Bununda temeli aslında şu; Geyve üreticisi artık ayvayla pekişmiş durumda, ayvayı kendi adından daha iyi bilir bir konumda. Gayet bilinçli ve kaliteli üretim var burada. Bazı iklim koşullarına yenildiğimiz zaman yani aşırı soğuk ve aşırı donların geldiği, sprink sisteminin yetersiz olduğu durumlarda verimimiz düşüyor. Ama tutturduğumuz meyvede kaliteyi çok güzel yakalayabiliyoruz. Zaten Geyve ayvasının isim yapmasının en büyük sebebi de bu” şeklinde konuştu.

“Ayva rekoltesinde en yüksek bölge bizim bölgemiz“

Ayva ağaçlarında çiçeklenme ve döllenmenin gidişatının güzel olduğunu söyleyen Çiftçi Risalet Öztürk ise, “İlçemiz Türkiye’de ayvanın başkenti. Ayva rekoltesinde en yüksek bölge bizim bölgemiz. Ayvalarda çiçeklenme de en büyük sıkıntımız don olayı. Don olayında çiçeklerin yanması ve rekoltenin düşmesi en büyük sıkıntımız. Bunu engellemek için sprink çalışmaları yapılıyor. Yer altı kaynaklarından su verilerek bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şuanda çiçeklenme ve döllenme olarak güzel bir gidişat var. Rekoltenin yüksek olması bekleniyor. En büyük sıkıntımız olan don ve ayaz olayları doğal afet tabi ama biz çiftçiler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene yaşanan don olaylarından dolayı rekoltede biraz düşüş olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.