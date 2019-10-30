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(Özel) Damadın 1,5 tonluk gelin arabasını halatla çektiğini görenler şaştı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

Denizli’de, geçtiğimiz hafta sonu yerel geleneklere göre yapılan düğünde damat, içerisinde sağdıç ve gelinle birlikte bir akrabasının olduğu yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki gelin arabasını halatla yaklaşık 100 metre çekerek baba evinin önüne kadar getirdi.Denizli’de, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen düğünde Gürhan ve Ayşe Arslan dünya evine girdi.

Denizli’de, geçtiğimiz hafta sonu yerel geleneklere göre yapılan düğünde damat, içerisinde sağdıç ve gelinle birlikte bir akrabasının olduğu yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki gelin arabasını halatla yaklaşık 100 metre çekerek baba evinin önüne kadar getirdi.
Denizli’de, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen düğünde Gürhan ve Ayşe Arslan dünya evine girdi. Gerçekleştirilen düğünde töreninde damadın yerine getirdiği gelenekler ise görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğünde gelin evinden, gelini alan damat Gürhan Arslan dönüşte baba evinin olduğu sokağın girişinde durduruldu. Gelin arabasından inen damada akrabalarından aldığı halatla hayatının sınavına başladı. Geleneklere göre yapılan düğünde, damat aldığı halatı yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki gelin arabasının çeki demirine bağladı. Ardından gelin Ayşe Arslan aracın arka koltuğuna, sağdıç Gökhan Arslan ise ön koltuğa oturdu. Damat Gürhan Arslan ise başka bir akrabalarının direksiyonuna geçtiği gelin arabasını davul, zurna eşliğinde halatla çekmeye başladı.

Damat gelin arabasını halatla yaklaşık 100 metre çekti
Damat Arslan gelin arabasını yaklaşık 100 metre çekerek baba evinin önüne getirdi. Kan ter içinde kalan damadın bu halini gören davetliler ise kahkahalar ile güldü. Damat Arslan ardından dualar eşliğinde gelin Ayşe Arslan’ı araçtan indirdi. Sonrasında ise davetlilere yemek ikramında bulunuldu.
Düğünün akşamında ise damada yapılan eziyeti unutturmak manasında biberon ve oyuncuklarla süslenmiş şemsiye hediye edildi.

“Eşimle birlikte mutlu bir gün geçirdik”
Duyanları şaşkına çeviren adete yerine getirerek dünya evine giren damat Arslan sonrasında yaşananları ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Yaşananların eğlenceli olarak nitelendiren Arslan, “Eşimle birlikte mutlu bir gün geçirdik” dedi.
Akrabaları sayesinde araba çektirilmesi ise düğünlerine büyük bir neşe katıldığını söylene gelin Arslan ise "Çok güzel bir damat eziyeti gördük, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” sözleri ile herkesi gülümsetti.
Düğünün ardından evlerinde çekilen görüntüleri izleyen çiçeği burnunda çift gülerek o anları tekrar yaşadı.

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