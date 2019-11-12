(Özel) Damak kanserine yakalanan kadın ağzını kullanamıyor, kızı yardım eli bekliyor

Sultangazi’de damak kanseri hastalığına yakalanan 71 yaşındaki Hamide Yurtdere, hastalığın hızla ilerlemesi sonucu 3 ay içerisinde ağzını kullanamaz hale geldi. Doktorların 1 ay ömür biçtiği Yurtdere’nin kızı, annesi için yardım istiyor.

Sultangazi’de yaşayan Hamide Yurtdere (71), 3 ay önce dudağında çıkan bir yara üzerine hastaneye gitti. Dudağından parça alınan Yurtdere’nin damak kanseri olduğu tespit edildi. Vücudunda hızla ilerleyen tümör ve dudağında çıkan yara günden güne büyüyen Yurtdere, ağzını kullanamaz hale geldi. Konuşamayan, yemek yiyemeyen ve sadece şırınga yardımıyla su içebilen yaşlı kadın için kızı Serap Yurtdere, doktorların 1 ay ömür biçtiğini söyledi. Annesine kardeşiyle birlikte baktıklarını söyleyen Serap Yurtdere, annesinin bazen acıdan başını duvarlara vurduğunu belirtti. Evde annesinin acı çektiğini ve bakımının çok zor olduğunu ifade eden Serap Yurtdere, uzanacak yardım ellerini bekliyor.

“Parça aldılar 3 ayda bu kadar yayıldı”

Dudağının üzerinde çıkan bezeyi annesinin patlattıktan sonra bu hale geldiğini ve 3 ay gibi kısa bir sürede hızla yayıldığını söyleyen Serap Yurtdere, “3 aydan beri böyle. Küçük bir sıkıntısı vardı gözünün altında. Hastaneye götürdük antibiyotik tedavisi uyguladılar. İğne yapıp, antibiyotik yapıp eve yolladılar. En sonunda dudağında uçuk gibi bir şey vardı. Evde kendimiz tedavi etmeye çalıştık ama geçmedi. Araştırma hastanesine götürdük oradan parça alındı. Parça alındıktan sonra da büyük bir hızla ilerledi. 3 ayın içerisinde de bu şekle geldi. Beyninde dediler önce bize. Beyin MR’ı çekildi. Beyninden parça aldılar temiz çıktı. Burun tarafındaki bezeyle oynadı kendisi patladı o. Doktor ‘Tümör patlaması’ dedi. Kan geldikten sonra dudağındaki yara büyüdü. Parça aldılar ondan sonra 3 ayda bu kadar yayıldı” dedi.