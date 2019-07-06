HABER

(Özel) Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Denizli’de davetli gibi sünnet düğününde eve su içme bahanesi ile girdiği ididia edilen genç bir kız evdeki iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı.

(Özel) Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada

Denizli’de davetli gibi sünnet düğününde eve su içme bahanesi ile girdiği ididia edilen genç bir kız evdeki iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Y.K., isimli şahıs oğluna evinin önünde sokak düğünü yaptı. Bu sırada düğüne davetli gibi gelen ve 19 yaşında ki H.N.B., isimli genç kadın su içme bahanesi ile düğün evine girdi. Sonrasında evin odalarını gezen şahıs evde bulunan iki cep telefonu ile karıştırdığı çekmecelerde bulduğu 150 euro parayı aldı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlar ile evden çıkan genç kadın ardından kayıplara karıştı.

Evden çaldığı cep telefonları ile yakalandı
Düğün sahibi Y.K., ise kısa bir süre sonra cep telefonları ve paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ertesi günü ise Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler H.N.B., isimli 19 yaşındaki şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Polis ekipleri ayrıca kadının evinde ele geçirilen çaldığı cep telefonlarını da Y.K.’ye teslim etti. İşlemleri tamamlanan H.N.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlık şüphelisi eve düğün sahibinin akrabası ile girdi
Apartmandaki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hırsızlık şüphelisi kadın düğünün sahibinin akrabalarından birisine ‘su içek’ istediğini söyleyip eve girmek istediğini söyleyip, kadınla birlikte eve girdi. Her şeyden habersiz olan düğün sahibinin akrabası ise şüpheliyle eve girdikten sonra lavaboya gidiyor. Sonrasında ise şüpheli kendisine gösterilen mutfaktan su içtikten sonra evin odalarını gezip cep telefonu ve paraları çalarak evden çıkıyor. Şüphelinin eve girip çıkarken rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Kaynak yaparken düşerek yaralandıKaynak yaparken düşerek yaralandı
Yeni aldığı ekmek teknesi küle döndüYeni aldığı ekmek teknesi küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.