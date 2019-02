(Özel) Dedesi nüfusuna aldı hayatı kabusa döndü

Adalet Bakanından yardım istedi

Erdal Görgün durumun bir an önce düzeltilmesi için apar topar mahkemeye başvurdu. 2 yıldır mahkemeden çıkacak iyi haberi beklediğini söyleyen aile, bir an önce çocuklarının kimliklerinin çıkarılmasını istiyor. Görgün, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den yardım isteyerek, ”Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızdan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Ben mahkemeye başvurdum. Mahkemede bütün delilleri topladılar. Kan ve kemik testi de yaptılar. Ben bir an önce bu dosyada karar verilmesini istiyorum. Bir an önce çocuklarımın kimliklerinin çıkarılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“Her gittiğimde kimlik istiyorlar”

Yeni doğan ve hastanede tedavisi devam eden kız çocuğunun tedavisini takip edemeyen baba, hastaneye her gittiğinde kimlik istediklerini belirtti. Baba Görgün, ”Bir çocuğum rahatsız diğeri de yeni doğdu hastanede yatıyor. Kimlikleri olmadığı için tedavilerini takip edemiyorum. Hastaneye her gittiğimde karşıma kimlik sorunu çıkıyor” ifadelerini kullandı.