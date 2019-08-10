(Özel) ‘Değnekçilere’ para ödemek istemeyen taksiciye saldırı iddiası

Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında aracına müşteri alan taksi sürücüsü, iddiaya göre kendisinden para isteyen değnekçilere karşı çıktığı için saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken duruma isyan eden taksi sürücüsü, "Adamlar, kralı gelse burada bizden izinsiz müşteri alamaz’ dediler, bu durum birçok noktada var” dedi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici Celil Aydın, aracına müşteri almak için İncirli Metrobüs durağına yanaştı. Kadın müşteriyi aracına alan Celil Aydın’ın yanına gelen iki değnekçi, para istedi. Para vermeyen ve değnekçilerle tartışan taksici, arabada müşterisi olduğu sırada saldırıya uğradığını iddia etti. Yaşanan arbedenin ardından araçtan çıkan taksi sürücüsü Celil Aydın, şahıslara tepki göstererek şikayette bulunacağını söyledi.

Taksicilerin para ödediğini telefon kaydında kabul ediyor

Saldırı sonrasında cep telefonunu çıkartarak değnekçileri görüntülemeye çalışan taksici, polis de çağırdı. Taksicinin çektiği görüntülerde şahıslardan biri taksi sürücüsünün yanına yaklaşarak hem kendisine hem de polislere hakaret ediyor. Şahıslardan biri taksi sürücüsünün üstüne yürüdüğü görülürken, ‘buradaki taksiciler size para veriyor, öyle mi? Sorusuna, “Aynen öyle” yanıtını verdiği görülüyor. Diğer vatandaşların araya girmesiyle, tartışma son bulurken ticari taksi sürücüsü Aydın, şikayetçi olacağını belirterek, olay yerinden ayrılıyor.

Gece saatlerinde aynı yere giden sürücü Celil Aydın, şahısların yakalanması için durumu polise bildirdi. Polisi geldiğini fark eden ‘değnekçiler’ olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Taksici ise, durağın yanındaki büfe işletmecisine tepki göstererek, şüphelileri ‘kaçırtmakla’ suçladı. Bunun üzerine gelen polis ekipleri de, büfe işletmecisine tepki göstererek, ‘biz neyiz burada, bize haber vermiş, sen niye karışıyorsun’ diyerek tepki gösterdi.